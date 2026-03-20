Mähsaison beginnt: Gemeinschaftsgrabanlagen, Baumgrabfelder & Co. bitte freihalten!

(wS/kr) Kreuztal 20.03.2026 | Mit dem Start in die wärmere Jahreszeit steht in Kreuztal auch die Mähsaison kurz bevor.

Nach Ostern, ab dem 07. April werden in Kreuztal wieder die Friedhöfe gemäht. Die Stadt

Kreuztal erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an die geltenden Regelungen für

pflegeleichte Bestattungsformen.

Darunter fallen Wiesengräber, Anonyme Urnengräber, Aschestreufelder,

Gemeinschaftsgrabfelder und Waldbestattungsgrabfelder („Baumbestattungen“). Bei diesen

Grabanlagen obliegt die Pflege und Herrichtung gemäß Friedhofssatzung dem städtischen

Baubetriebshof.

Wer sich für ein pflegeleichtes Grab entschieden hat, muss beachten, dass das Abstellen

von Blumenschmuck, Grablichtern, Erinnerungsstücken und anderen Gegenständen dort

nicht gestattet ist. Insbesondere ist es nicht zulässig, eigenmächtig Bepflanzungen

vorzunehmen oder die bestehende Bepflanzung zu verändern. Diese Regelung gilt

ausdrücklich das ganze Jahr hindurch.

Die Stadt Kreuztal bittet nun zum Start in die Mähsaison noch einmal ausdrücklich darum,

sämtliche Gegenstände von den pflegeleichten Grabanlagen zu entfernen. Verbleibende

Gegenstände werden entsorgt.

Info aus dem Rathaus Kreuztal