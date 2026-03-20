Mädels-Flohmarkt in Geisweid lädt am Samstag zum Stöbern ein

(wS/red) Siegen 20.03.2026 | Modebegeisterte und Schnäppchenjägerinnen dürfen sich freuen: Am Samstag, den 21. März 2026, findet im Gemeindezentrum „Mittendrin“ in Geisweid ein Mädels-Flohmarkt statt. In der Zeit von 14:00 bis 16:30 Uhr haben Besucherinnen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre nach Damenkleidung, Schuhen und Accessoires zu stöbern.

Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum in der Koomansstraße 8 in 57078 Siegen-Geisweid. Angeboten wird eine vielfältige Auswahl gut erhaltener Modeartikel – ideal für alle, die ihren Kleiderschrank nachhaltig und preisbewusst ergänzen möchten.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kaffee, Kuchen und frische Waffeln werden vor Ort angeboten – auf Wunsch auch zum Mitnehmen.

Wer selbst Kleidung verkaufen möchte, kann sich vorab anmelden. Die Tischgebühr beträgt 10 Euro sowie eine Kuchenspende. Für mitgebrachte Kleiderstangen fällt eine zusätzliche Gebühr von 2,50 Euro an.

Die Einnahmen aus Standgebühren sowie dem Verkauf von Speisen und Getränken kommen vollständig den Kindern der örtlichen Kindertagesstätte zugute.

Organisiert wird der Flohmarkt vom Förderverein der evangelischen Kita Ortsmitte. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und einen gelungenen Nachmittag im Zeichen von Mode, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.