Fabian Hecker, „der Vollstrecker“ verlängert beim TuS Ferndorf

(wS/red) Kreuztal, 25.03.2026 | TuS Ferndorf verlängert Vertrag mit Fabian Hecker

Der TuS Ferndorf setzt weiterhin auf Fabian Hecker und hat den auslaufenden Vertrag mit dem Rückraumspieler verlängert. Damit bleibt der 28-jährige Linkshänder auch über die aktuelle Spielzeit hinaus Teil des Zweitligateams aus dem Siegerland.

Der 2,02 Meter große Rückraumspieler konnte in der laufenden Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses bislang noch nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Aktuell arbeitet Hecker intensiv an seinem Comeback und wird weiterhin vom Klub in seinem Rehabilitationsprozess unterstützt.

„Fabian war in der Vergangenheit sowohl im Angriff als auch vor allem in der Defensive ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft. Wir begleiten ihn eng auf seinem Weg zurück und geben ihm die Zeit, die er benötigt, um wieder vollständig leistungsfähig zu werden“, erklärt Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf, zur Vertragsverlängerung.

Auch Fabian Hecker selbst zeigt sich erfreut über das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich bin sehr glücklich, nach meiner Verletzung weiterhin das Trikot des TuS Ferndorf tragen zu dürfen. Mein Ziel ist es, schnellstmöglich wieder auf die Platte zurückzukehren und gemeinsam mit der Mannschaft unsere sportlichen Ziele zu erreichen.“

Fabian Hecker

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der TuS Ferndorf seine strategische Ausrichtung, langfristig auf bewährte Spielerpersönlichkeiten zu setzen und gleichzeitig Kontinuität im Kader zu schaffen.

Bericht: Verein

Bilder: Andreas Domian