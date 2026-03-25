Rund um die Uhr informiert: Familienangebote der Stadt Hilchenbach jetzt digital verfügbar

(wS/hi) Hilchenbach 25.03.2026 | Das Familienbüro der Stadt Hilchenbach bietet vielfältige Aktionen und Unterstützungsangebote für Familien an. Eine Übersicht über aktuelle Angebote – wie etwa das Eltern- oder Stillcafé – finden Interessierte auf der Webseite http://kjb-angebote.de/familienangebote.

Dort steht ab sofort auch die vollständig digitalisierte Familienbroschüre zur Verfügung. Sie bündelt umfangreiche Informationen zu unterschiedlichen Familienthemen an einem Ort und ist jederzeit sowie von überall abrufbar.

Die Inhalte der bisherigen Broschüre wurden auf der Webseite übersichtlich aufbereitet, aktualisiert und erweitert. Familien, die diese bislang im Rahmen des WiKi-Pakets erhalten haben, können nun alle Informationen bequem online einsehen. Das Angebot umfasst unter anderem Kontakte zu Beratungsstellen, eigene Angebote des Familienbüros, Krabbelgruppen sowie Bewegungsangebote im Stadtgebiet und vieles mehr.

Ermöglicht wurde die Umsetzung durch die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Siegen sowie der Provinzial Menn & Kollegen. Die Gestaltung und Realisierung übernahmen der Siegener Grafikdesigner Julian Pletz gemeinsam mit der Mitarbeiterin des Familienbüros, Silvana Döhr.

Für Rückfragen steht das Familienbüro telefonisch unter 02733/288-124, per E-Mail an familienbuero@hilchenbach.de sowie über Instagram (@familienbuero_hilchenbach) zur Verfügung.







