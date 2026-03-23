Geistig fit bleiben – Demenz vorbeugen

(wS/hi) Hilchenbach 23.03.2026 | Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Demenzprävention lädt die Stadt

Hilchenbach am Montag, 30. März, um 15:00 Uhr in den kmd am Bernhard-Weiss-

Platz 6 ein. Stephanie Mülln von der Alzheimer-Gesellschaft Siegen-Wittgenstein

e.V. wird erklären, wie spannend und komplex das Gehirn ist, wie Erinnern und

Vergessen funktionieren und wie Demenzerkrankungen das Gehirn schädigen.

Außerdem geht sie darauf ein, wie das Gehirn gestärkt und einer Demenz mit zehn

einfachen Maßnahmen vorgebeugt werden kann.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei Patricia Vanderlinden von der

Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach telefonisch unter 02733/288-229

oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de anmelden.