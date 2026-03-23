Geistig fit bleiben – Demenz vorbeugen

(wS/hi) Hilchenbach 23.03.2026 | Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Demenzprävention lädt die Stadt
Hilchenbach am Montag, 30. März, um 15:00 Uhr in den kmd am Bernhard-Weiss-
Platz 6 ein. Stephanie Mülln von der Alzheimer-Gesellschaft Siegen-Wittgenstein
e.V. wird erklären, wie spannend und komplex das Gehirn ist, wie Erinnern und
Vergessen funktionieren und wie Demenzerkrankungen das Gehirn schädigen.
Außerdem geht sie darauf ein, wie das Gehirn gestärkt und einer Demenz mit zehn
einfachen Maßnahmen vorgebeugt werden kann.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei Patricia Vanderlinden von der
Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach telefonisch unter 02733/288-229
oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de anmelden.