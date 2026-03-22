Paolo Oreni begeistert Publikum in Siegen mit virtuosem Orgelspiel – erfolgreiche Premiere in St. Marien

(wS/sk) Siegen 22.03.2026 | „Es war einfach grandios!“ Mit diesen Worten beschrieben viele Besucher den Auftakt der Orgelkonzertreihe in St. Marien Siegen-Oberstadt. Am 14. März eröffnete der international tätige Konzertorganist Paolo Oreni aus Mailand die Reihe und begeisterte rund 80 Zuhörer und Zuhörerinnen.

Mit dem Allegro aus der 6. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor, einem Concerto in D‑Dur von Antonio Vivaldi / J.S.Bach sowie Franz Liszts eindrucksvoller „Fantasie und Fuge über B‑A-C‑H“ spannte Oreni einen musikalischen Bogen von Barock bis Romantik und stellte dabei die klanglichen Möglichkeiten der Sauer-Orgel eindrucksvoll unter Beweis. Am Ende improvisierte er noch meisterhaft über einige Themen, die das Publikum spontan vorschlagen konnte, darunter die marianische Antiphon “Salve Regina”.

Ein besonderes Erlebnis bot sich dem Publikum nicht nur akustisch. Erstmals wurde das Spiel des Organisten mithilfe von Kamera und Beamer live auf eine Leinwand im Altarraum übertragen. So konnten die Besucherinnen und Besucher die komplexe Spieltechnik, insbesondere das Zusammenspiel von Händen und Füßen mitverfolgen. Insbesondere bei den virtuosen und kunstvollen Fußläufen über das Pedal zuckten einige Konzertbesucher ihre Handys. „Ich wusste gar nicht, dass der Organist so viel mit den Füßen spielt“, staunte ein Zuhörer. Die gelungene Premiere dieser Technik wurde durchweg positiv aufgenommen und bereicherte das Konzerterlebnis spürbar.

Die im Jahre 2020 installierte Siegfried-Sauer-Orgel erwies sich dabei als sehr vielseitiges und klangstarkes Instrument. Auch Paolo Oreni, selbst als Orgelsachverständiger tätig, lobte ausdrücklich ihre hohe Qualität und Ausdruckskraft.

Die neue Orgelkonzertreihe in St. Marien möchte eine wertvolle Bereicherung und Ergänzung des kirchenmusikalischen Lebens in Siegen und der Region darstellen. Eine Übersicht über die Konzerte bietet der Flyer „Kirchenmusik an St. Marien Siegen-Oberstadt“, der in den Kirchen des Pastoralen Raumes Siegen-Freudenberg ausliegt.

Das Organisationsteam zeigt sich sehr zufrieden mit dem gelungenen Auftakt und lädt schon jetzt herzlich zu den nächsten Konzerten ein. Sie finden jeweils um 17.00 Uhr am 7. Juni (Thomas Maiworm), 6. September (Helga Maria Lange) und 6. Dezember (Aaron Schmidt) statt.