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Motorradunfall zwischen Hilchenbach und Brachthausen: Biker schwerst verletzt, Sozia schwer verletzt

22. März 20262.1k
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(wS/red) Hilchenbach 22.03.2026 | Am Sonntagnachmittag hat sich gegen 16 Uhr auf der Brachthäuser Straße (L728) zwischen Hilchenbach und Brachthausen ein schwerer Motorradunfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden – einer davon schwerst.

Nach ersten Informationen der Polizei waren ein 66-jähriger Motorradfahrer und seine 63-jährige Mitfahrerin aus Hilchenbach unterwegs, als es in einer langgezogenen Linkskurve zu dem Sturz kam. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad. Die Maschine stürzte und prallte gegen die Leitplanke.

Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen, während die Sozia schwer verletzt wurde. Beide mussten umgehend medizinisch versorgt werden. Auch mehrere Ersthelfer standen unter dem Eindruck des Geschehens und wurden vor Ort durch Rettungskräfte sowie die Notfallseelsorge betreut.

Zur Versorgung der Verletzten waren unter anderem Rettungshubschrauber aus Siegen und Köln im Einsatz. Die Feuerwehr sperrte die Straße vollständig ab, unterstützte bei der Erstversorgung und stellte den Brandschutz sicher.

Während der Unfallaufnahme, der medizinischen Versorgung und der Bergung des Motorrads blieb die Strecke über längere Zeit voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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