(wS/red) Kreuztal, 22.03.2026 | TuS Ferndorf verlängert mit Nationalspieler Tom Jansen bis 2028

Der TuS Ferndorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der 2. Handball-Bundesliga weiter voran: Der auslaufende Vertrag mit dem niederländischen Nationalspieler Tom Jansen wurde um zwei weitere Jahre bis zum 2028 verlängert.

Der 28-jährige Linkshänder wechselte zu Beginn der laufenden Saison vom ASV Hamm-Westfalen ins Siegerland und konnte sich schnell als wichtiger Bestandteil im Ferndorfer Rückraum etablieren. Im Januar nahm Jansen zudem mit der niederländische Handballnationalmannschaft an der Europameisterschaft teil.

In den vergangenen Wochen musste der Rückraumspieler verletzungsbedingt pausieren, wird jedoch in Kürze wieder zum Team der Siegerländer stoßen.

„InFerndorf stimmen Mannschaft und Umfeld. Meine Freundin und ich fühlen uns hier sehr wohl“, betont Jansen. „Gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans möchte ich sowohl in dieser Saison als auch in den kommenden Jahren alles dafür geben, unsere Ziele zu erreichen. Besonders freue ich mich darauf, bald wieder die Atmosphäre in der Stählerwiese zu erleben und gemeinsam mit den Fans Siege zu feiern.“

Auch der sportliche Leiter des TuS Ferndorf, Michael Lerscht, zeigt sich sehr zufrieden mit der Vertragsverlängerung: „Tom hat sich in kurzer Zeit zu einer

wichtigen Säule unseres Spiels entwickelt und bildet gemeinsam mit Marvin Mundus ein starkes Duo auf der Position Rückraum rechts. Umso mehr freut es uns, dass wir einen Spieler mit seiner Qualität langfristig an den TuS Ferndorf binden konnten.“

Bericht: Verein

Fotos: Verein + Andreas Domian