Lebensretter in Not: DLRG Welschen Ennest braucht dringend Unterstützung für neues Einsatzfahrzeug

(wS/red) WELSCHEN ENNEST / KREIS OLPE | Das Siegerland und das Sauerland halten zusammen, wenn es darauf ankommt. Auch wenn unser Fokus bei wirSiegen.de meist auf dem Kreis Siegen-Wittgenstein liegt, macht Not vor Kreisgrenzen nicht halt – erst recht nicht, wenn es um die Sicherheit von uns allen geht. Die DLRG Ortsgruppe Welschen Ennest (Gemeinde Kirchhundem) schlägt Alarm: Ihr wichtigstes Werkzeug, das Einsatzfahrzeug, steht vor dem Aus.

Am vergangenen Donnerstagabend (19.03.2026) lud das Team der DLRG zu einer Pressekonferenz ein, um über die kritische Lage zu berichten. Das Thema Nummer eins: Die Mobilität der Lebensretter. Denn Fakt ist: Jeder von uns, unseren Freunden oder Verwandten kann von heute auf morgen in eine Situation geraten, in der schnelle Hilfe über Leben und Tod entscheiden kann.

Ein Oldtimer im Rettungsdienst: Der VW T4 hat ausgedient

Das aktuelle Einsatzfahrzeug, ein VW T4 aus dem Baujahr 1995, hat nach 31 Jahren treuem Dienst das Ende seiner technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer erreicht. Mit erheblichen altersbedingten Mängeln entspricht es nicht mehr den modernen Anforderungen des Bevölkerungsschutzes. Schlimmer noch: Die Betriebserlaubnis erlischt spätestens im Mai 2026. Ohne Ersatzfahrzeug sind die ehrenamtlichen Helfer buchstäblich festgesetzt.

Warum ein neues Fahrzeug unverzichtbar ist

Die Aufgaben der DLRG Welschen Ennest sind vielfältig und gehen weit über den klassischen Schwimmverein hinaus:

Wasserrettung am Biggesee: Schnelle Hilfe bei Notfällen am und im Wasser.

Schnelle Hilfe bei Notfällen am und im Wasser. Katastrophenschutz: Unterstützung bei Hochwasserlagen (wie an Lenne und Erft) in ganz Deutschland.

Unterstützung bei Hochwasserlagen (wie an Lenne und Erft) in ganz Deutschland. Moderne Technik: Ein neues Fahrzeug bietet Platz für lebenswichtige Ausrüstung und moderne Kommunikationstechnik.

Ein neues Fahrzeug bietet Platz für lebenswichtige Ausrüstung und moderne Kommunikationstechnik. Sicherheit für Helfer: Auch die Ehrenamtlichen müssen sicher zum Einsatzort und wieder nach Hause kommen.

Jede kleinste Spende zählt – Gemeinsam für die Region

Die Anschaffung eines modernen Kleintransporters ist eine gewaltige finanzielle Hürde. Trotz bisheriger Aufrufe fehlen aktuell noch rund 45.000 €, um das Projekt zu realisieren.

Ein Appell an unsere Leser: Wir wissen, dass die Zeiten nicht für jeden einfach sind. Wer selbst kaum über die Runden kommt, sollte das Wenige natürlich behalten – aber Sie können trotzdem helfen! Teilen Sie diesen Beitrag in Ihren sozialen Netzwerken, in Familiengruppen oder im Kollegenkreis. Jede Teilung erhöht die Chance, dass ein potenzieller Spender oder ein Unternehmen auf die Notlage aufmerksam wird.

Für alle, die einen kleinen (oder großen) Betrag entbehren können: Jeder Euro bringt die Retter ein Stück näher zurück auf die Straße.

Empfänger: DLRG Welschen Ennest e.V.

Bank: Sparkasse ALK IBAN: DE69 4625 1630 0023 0002 92 Verwendungszweck: Neues Einsatzfahrzeug

(Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch gerne ausgestellt)

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Im Einsatz für die Sicherheit (v.l.n.r.): Roland Kowol (Geschäftsführer), David Tillmann (2. Vorsitzender), André Gaede (Leiter Verbandskommunikation) und Ralf Schmidt (1. Vorsitzender) vor dem 31 Jahre alten Einsatzfahrzeug, das dringend ersetzt werden muss. Fotos: Andreas Trojak – wirSiegen.de

Das aktuelle Fahrzeug ist über 30 Jahre alt, technisch am Ende und verliert bald seine Betriebserlaubnis. Ohne ein neues Fahrzeug kann die Ortsgruppe ihre Kernaufgaben – wie die Wasserrettung am Biggesee, den Katastrophenschutz und den Betrieb ihrer spezialisierten Drohneneinheit – nicht mehr zuverlässig wahrnehmen.

Zur Spendenaktion – Gofundme

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