Starker Zusammenhalt und klare Perspektiven: VdK-Ortsverband Deuz blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

(wS/tg) Netphen 21.03.2026 | Im traditionsreichen Gasthof Ley fand am 20. März 2026 die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Deuz statt. Mit mehr als 700 Mitgliedern zählt der Ortsverband zu den größten im Kreis Siegen-Wittgenstein – ein Zeichen für die große Bedeutung sozialer Gemeinschaft und Interessenvertretung in der Region.

Der Vorsitzende Uwe Werthenbach eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. In seiner Ansprache dankte er insbesondere dem Vorstand sowie den Betreuerinnen für ihr engagiertes Wirken. Die Kassiererin Sabrina Feldmann konnte zudem einen ausgeglichenen Kassenstand vermelden – ein solides Fundament für die zukünftige Arbeit. Auch Heide Batz berichtete über aktuelle Entwicklungen auf Kreisebene.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für beeindruckende 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Norbert Schneider ausgezeichnet. Darüber hinaus ehrte der Ortsverband 13 Mitglieder für 25-jährige sowie 25 Mitglieder für 10-jährige Treue zum VdK.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Kontinuität großgeschrieben: Uwe Werthenbach wurde einstimmig als erster Vorsitzender bestätigt, ebenso Anette Götze in ihrem Amt als zweite Vorsitzende. Neu in den Vorstand gewählt wurden Jutta Schmitt-Teiwes als Schriftführerin sowie Monika Gräbener als deren Stellvertreterin. Mit Stefanie Kneip verstärkt zudem eine Vertreterin der jüngeren Generation das Team. Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Gisela Intemann, Linda Jung, Herbert Büdenbender, Mechthild Engel und Hanni Klöckner für weitere zwei Jahre bestätigt.

Als Delegierte für den kommenden Kreisverbandstag am 9. Mai in Bad Berleburg wurden Thorsten Görg und Uwe Werthenbach gewählt.

In seinem Ausblick betonte Pressesprecher Thorsten Görg die zunehmende Bedeutung der Verbandsarbeit: Gerade in politisch und gesellschaftlich unruhigen Zeiten, die von Einschnitten im sozialen Bereich geprägt seien, komme es auf eine starke Solidargemeinschaft an, die sich konsequent für die Rechte ihrer Mitglieder einsetzt. Gleichzeitig appellierte er an jüngere Menschen, sich stärker im VdK zu engagieren, um die Zukunft des Verbandes langfristig zu sichern.

Auch das Vereinsleben kommt 2026 nicht zu kurz: Am 13. Juni ist eine Tagesfahrt zur Erlebnisgastronomie „Clemens August“ im Münsterland geplant, gefolgt vom traditionellen Sommerfest am 1. August in der Grillhütte in Netphen-Helgerdorf. Eine weitere Fahrt führt am 26. September an den Möhnesee. Den Jahresabschluss bildet am 21. November eine Veranstaltung im Bürgerhaus in Grissenbach.

Im Anschluss an die Versammlung klang der Abend in geselliger Runde aus – bei kühlen Getränken und dem beliebten „Krüstchen“ aus der Küche des Gasthof Ley.

Uwe Werthenbach (Vorsitzender) und Anette Götze (2. Vorsitzende) verabschieden Monika Werthenbach und Gertrud Müller-Krämer aus dem Vorstand. Monika Beewen fehlt auf dem Foto.

Alle anwesenden Jubilare wurden von Uwe Werthenbach und Anette Götze geehrt

Heide Batz (VdK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein)







