Traditionelles Eierschießen in Setzen am 28. März

(wS/red) Siegen 21.03.2026 | Die Schützenfreunde Setzen 1963 e.V. laden am Samstag, 28. März 2026, zu ihrem traditionellen Eierschießen ein. Die Veranstaltung findet im Schützenheim sowie in der Festhalle Setzen statt und beginnt um 11 Uhr.

Das beliebte Vereinsevent hat sich über die Jahre zu einem festen Termin im lokalen Veranstaltungskalender entwickelt und richtet sich an Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Neben dem sportlichen Wettkampf erwartet die Gäste auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem wird ein spezielles Kinderprogramm angeboten, sodass auch Familien auf ihre Kosten kommen. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Gäste und einen geselligen Tag im Zeichen der Schützentradition.

Mit dem traditionellen Gruß „Gut Schuss!“ freuen sich die Veranstalter auf viele Besucherinnen und Besucher.