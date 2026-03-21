CDU Erndtebrück ruft zur gemeinsamen Müllsammelaktion auf

(wS/red) Erndtebrück 21.03.2026 | In Erndtebrück steht erneut eine gemeinschaftliche Umweltaktion bevor: Am 28. März lädt die CDU Erndtebrück Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich an einer Müllsammelaktion zu beteiligen und so aktiv zur Verschönerung des Ortsbildes beizutragen.

Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Erndtebrück“ sind alle Interessierten willkommen – unabhängig von Alter oder verfügbarer Zeit. Jede helfende Hand sei wertvoll, betonen die Organisatoren. Ziel der Aktion ist es, nicht nur die Umwelt zu entlasten, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde zu stärken.

Treffpunkt ist am 28. März um 9 Uhr der Parkplatz unterhalb des Pulverwaldstadions. Die benötigte Ausrüstung wie Warnwesten, Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke wird vor Ort bereitgestellt. Im Anschluss an die Sammelaktion ist zudem eine kleine Stärkung für die Teilnehmenden vorgesehen.

Die CDU Erndtebrück hofft auf eine rege Beteiligung und möchte mit der Aktion ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein setzen.