Nachwuchs-Retter im Einsatz: Große Übung der Jugendfeuerwehr Netphen in Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 21.03.2026 | Am heutigen Samstagvormittag verwandelte sich das Industriegebiet in Dreis-Tiefenbach in ein Übungsszenario für die Lebensretter von morgen. Ab 10:00 Uhr stellte die Jugendfeuerwehr Netphen bei strahlend blauem Himmel unter Beweis, dass sie für den Ernstfall bestens gerüstet ist.

Drei Szenarien – Volle Konzentration

Insgesamt mussten die Kinder und Jugendlichen drei anspruchsvolle Übungslagen meistern, die technisches Geschick und Teamarbeit erforderten:

Rettung aus Gitterboxen: Bei der ersten Station galt es, eine unter schweren Gitterboxen eingeklemmte Person zu befreien. Mit dem Einsatz von hydraulischen Hebekissen gingen die Nachwuchskräfte äußerst sorgfältig vor, um die Person sicher zu bergen und an den Rettungsdienst zu übergeben.

Absturz in einen Gulli: Ein besonderes Szenario war die Rettung einer Person, die in einen Gulli gefallen war. Mittels Seilsicherung gelang es den Jugendlichen, die Person schonend an die Oberfläche zu ziehen, wo sie medizinisch weiterversorgt werden konnte.

Brandbekämpfung an der Sieg: An der Sieg wurde ein Flächenbrand simuliert. Hier lag der Fokus auf dem schnellen Aufbau einer stabilen Wasserversorgung, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern und das Gebiet zügig abzulöschen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Prominenter Besuch und positives Fazit

Die Übung stieß auf großes Interesse. Neben zahlreichen Zuschauern machten sich auch der Bürgermeister von Netphen, Marco Müller sowie der Leiter der Feuerwehr Netphen, Sebastian Reh, persönlich ein Bild vom Leistungsstand der Jugendlichen. Das gesamte Team der Feuerwehr unterstützte die Ausbildung mit vollem Einsatz.

Dass diese Übungen essenziell sind, steht außer Frage: Im Ernstfall muss jeder Handgriff blind sitzen, da Sekunden oft über Leben und Tod entscheiden. Für die Jugendfeuerwehr war der heutige Tag ein voller Erfolg – nicht nur wegen der fachlichen Leistung, sondern auch, weil die Kinder und Jugendlichen mit sichtlich viel Freude bei der Sache waren.

Durch die Übung führte Stadtjugendfeuerwehrwart Marcel Kirsch.

Ausführlicher Filmbericht folgt zeitnah hier auf wirSiegen.







