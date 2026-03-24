Große Müllsammelaktion in Alchen

(wS/huv) Freudenberg 24.03.2026 | Am vergangenen Samstag fand bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein die Müllsammelaktion in und rund um Alchen statt. Mehr als 40 freiwillige Helferinnen und Helfer von Klein bis Groß beteiligten sich an der Aktion und setzten damit ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein.



Ausgestattet mit Greiferzangen, Handschuhen, Müllsäcken und reichlich Motivation machten sich die Teilnehmenden gegen 9:30 Uhr vom Backes daran, Waldwege, Grünflächen und Straßenränder von Abfällen zu befreien. Dabei kam leider eine erschreckende Menge an Müll zusammen.

Neben Verpackungen, Taschentüchern, Zigarettenkippen, Kaffeebechern, Dosen und Flaschen wurden auch ungewöhnlichere Gegenstände entdeckt, die achtlos in der Natur entsorgt worden sind. Viele Beteiligte zeigten sich betroffen darüber, wie stark selbst abgelegene Waldgebiete von Verschmutzung betroffen sind.



Trotz dieser ernüchternden Funde war der Frühjahrsputz insgesamt ein voller Erfolg. Innerhalb weniger Stunden konnten große Mengen Müll gesammelt und fachgerecht entsorgt werden. Gleichzeitig bot die Veranstaltung eine tolle Gelegenheit für Austausch und gemeinsames Engagement.

Der Vorstand des HuV (Heimat- und Verschönerungsverein Alchen e.V.) freute sich ganz besonders darüber, dass einige neue Mitbürgerinnen und Mitbürger gleich tatkräftig angepackt haben und im Anschluss an die Aktion Mitglieder geworden sind.

Das Foto zeigt den Müll, den die Sammelnden am vergangenen Wochenende in wenigen Stunden zusammengetragen haben.







