Mähsaison in Hilchenbach: Stadt bittet um Räumung der Wiesengräber

(wS/hi) Hilchenbach 24.03.2026 | Auf den Friedhöfen der Stadt Hilchenbach beginnen die Beschäftigten des Baubetriebshofes demnächst mit den Mäharbeiten. Um diese zu erleichtern, bittet die Stadtverwaltung, den Blumenschmuck sowie Gestecke, Grablampen, Steine und Ähnliches von den Wiesengräbern, Urnenwiesengräbern und den anonymen Gräbern bis Mittwoch, 15. April, freizuräumen. Dadurch werden der Zeit- und Kostenaufwand verringert sowie eine reibungslose und schnelle Erledigung der Mäharbeiten ermöglicht.



Sollten sich dann bei den genannten Bestattungsarten noch Blumenschmuck oder andere Gegenstände auf den Gräbern befinden, müssen die Mitarbeiter diesen entfernen und entsorgen. Dies gilt auch für die weiteren Mäharbeiten während der Wachstumsperiode. Daher empfiehlt der Baubetriebshof den Angehörigen, bis zum Herbst keinen neuen Blumenschmuck und sonstige Gegenstände auf diesen Grabstellen abzulegen.



Die Stadtverwaltung bittet dafür um Verständnis und dankt im Voraus für die Unterstützung.