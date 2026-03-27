Kita-Kollaps in NRW: Heute um 13 Uhr schlägt Netphen-Walpersdorf Alarm – Pressetermin!

(wS/red) Netphen 27.03.2026 | Der Druck im Kesselsystem der nordrhein-westfälischen Kinderbetreuung hat den Siedepunkt erreicht. Unter dem Motto „Kitas am Limit – Wir werden laut!“ formiert sich am heutigen Freitag, den 27. März, landesweit massiver Protest gegen die aktuelle Finanzierungspolitik des Landes. Auch in Walpersdorf & Eschenbach rüsten sich Erziehende, Eltern und Träger für eine klare Botschaft: Um 13:00 Uhr ist Treffpunkt am Pfarrheim Walpersdorf, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen zu setzen und die Presse zu informieren.

Die Situation, die die Initiative „WIR-KITAs“ und große Verbände wie die AWO oder der Paritätische Wohlfahrtsverband schildern, ist dramatisch. Während die Kosten für Personal und Sachmittel durch die Inflation und Tarifabschlüsse massiv steigen, sinkt die finanzielle Unterstützung paradoxerweise.

Die Zahlen hinter der Krise

Die Fakten, die den heutigen Protest befeuern, sind ernüchternd:

Sinkende Förderung: Das Land NRW hat die Fortschreibungsrate nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für 2026/2027 um -0,14 % gesenkt – ein Reallohn- und Sachmittelverlust für jede Einrichtung.

Das Land NRW hat die Fortschreibungsrate nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für 2026/2027 um gesenkt – ein Reallohn- und Sachmittelverlust für jede Einrichtung. Finanzierungslücke: Während die Mehrkosten pro Kita im Schnitt um über 22.000 € steigen, bietet der „Rettungsschirm“ der Landesregierung (90 Mio. € für ganz NRW) rechnerisch nur etwa 8.500 € pro Standort .

Während die Mehrkosten pro Kita im Schnitt um über steigen, bietet der „Rettungsschirm“ der Landesregierung (90 Mio. € für ganz NRW) rechnerisch nur etwa . Strukturelles Defizit: Die Träger warnen davor, dass dieser Betrag kaum die ersten Löcher stopft, geschweige denn die Insolvenzgefahr abwendet.

Folgen für den Alltag in Walpersdorf

Für die Familien in der Region bedeutet diese Unterfinanzierung eine ständige Unsicherheit. Ohne finanzierte Personalreserven führt jede Krankheitswelle unmittelbar zu verkürzten Öffnungszeiten oder Gruppenschließungen. Die pädagogische Qualität, so die Sorge der Veranstalter, bleibe auf der Strecke, wenn die Teams dauerhaft am Limit arbeiten müssen.

Die heutige Aktion am Pfarrheim soll „gemeinsam, sichtbar und still“ ablaufen, aber in der Sache unmissverständlich sein. Die Organisatoren rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich dem Protest anzuschließen. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der frühkindlichen Bildung und verlässliche Rahmenbedingungen für die Kinder in NRW.

Presse-Termin

Wo: Treffpunkt Pfarrheim Walpersdorf

Was: Protestaktion „Kitas am Limit“

Wann: Heute, 27.03.2026, um 13:00 Uhr

Mitwirkende: Der Kindergarten Eschenbach, der Kindergarten Regenbogen aus Werthenbach sowie weitere Einrichtungen aus der Region.

Auch die Freien Wähler Netphen unterstützen die heimischen Kindergärten in ihrem Protest.