„Prayer“ in der Stadtkirche: Wenn die Klarinette mit der Harfe spricht

(wS/tks) Bad Laasphe 27.03.2026 | Es ist eine Besetzung mit Seltenheitswert, die am kommenden Samstag, den 28. März, die evangelische Stadtkirche in Bad Laasphe in eine ganz besondere Atmosphäre tauchen wird. Unter dem Titel „Prayer“ laden der Kulturring Bad Laasphe e. V. und der Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit e. V. zu einem Konzertabend ein, der die Brücke von biblischen Traditionen bis hin zur modernen Klezmer-Interpretation schlägt.

Im Mittelpunkt des Abends stehen zwei Instrumente, die in dieser Kombination einen faszinierenden Dialog versprechen: die Harfe und die Klarinette. Für den international renommierten Klarinettisten Helmut Eisel, der für seine stilistische Vielfalt und seine „sprechende Klarinette“ weltbekannt ist, erfüllt sich mit diesem Programm ein langgehegter Wunsch. Die Harfe, das Instrument des Königs David und damit ein tief verwurzeltes Leitbild der Klezmer-Musik, wird hier zur ebenbürtigen Partnerin.

Gemeinsam mit der Harfenistin Birke Falkenroth begibt sich Eisel auf wunderbar sensible Pfade. Das Duo interpretiert beseelte Balladen mit einer Hingabe, die darauf abzielt, die Herzen der Zuhörer direkt zu erreichen. Dabei verschmelzen die perlenden Klänge der Harfe mit dem erzählerischen Ton der Klarinette zu einem harmonischen Ganzen, das sowohl religiöse Tiefe als auch musikalische Leichtigkeit ausstrahlt.

Informationen zum Vorverkauf

Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der TKS Bad Laasphe (Wilhelmsplatz 3) sowie online über ProTicket erhältlich.

Ermäßigungen: Für Mitglieder des Kulturrings, Schüler, Studierende und Auszubildende werden vergünstigte Konditionen angeboten.

Eintritt: 19 € im Vorverkauf / 21 € an der Abendkasse.

Kulturring Bad Laasphe e.V.

Wilhelmsplatz 3

57334 Bad Laasphe