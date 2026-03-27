Kita Hannes sammelte fleißig Unrat beim Hilchenbacher Frühjahrsputz

(wS/kh) Hilchenbach 27.03.2026 | Ein ganz besonderes Engagement legten die Eltern und Kinder der Kita Hannes, der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH, an den frischen und sonnigen Samstagmorgen beim Frühjahrsputz der Stadt Hilchenbach an den Tag. Die Idee dazu kam aus dem aktiven Elternrat, der sich um die Koordination mit der Stadt und dem benachbarten Stift Keppel gekümmert hatte. Mandy Daub und Martin Schade vom Elternrat: „Es musste zum Beispiel geklärt werden, wer wo sammelt, um die Flächen rund um die Kita und das Stift Keppel zu säubern.“

So machten sich sieben Kinder mit zehn Erwachsenen auf den Weg zum Bahnhof und Spielplatz in Allenbach. Innerhalb von anderthalb Stunden – soweit die Füßchen tragen konnten –, mit Säcken und Greifzangen bestückt, ging es ins „Gehege“. Nicht nur die Kinder waren darüber erstaunt, was so alles herumlag – von Papier, einzelnen Socken über einen Teppich bis hin zu einem kleinen Fußballtor und dicken Traktorreifen.

Es wurde auch sofort überlegt, wie der wohl in den Wald gekommen sein könnte. Mika, 4,5 Jahre: „Da ist bestimmt ein Traktor gegen den Bordstein gefahren, und dabei muss der Reifen abgefallen sein.“ Ja, und die Papierschnipsel haben die Schulkinder verloren, meint die vierjährige Kiara. Aber warum die Sachen dann einfach liegengelassen wurden – darüber wird man vermutlich auch noch in der Kita Hannes sprechen.

Ines Juretzko, Kita-Leiterin: „Bereits im Vorfeld haben wir uns mit dem Buch Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald auf den Frühjahrsputz vorbereitet und werden das Thema Umwelt weiter vertiefen.“ Jährlich findet eigentlich in der Kita die Waldwoche statt, was in diesem Jahr aufgrund der Schweinepest ausfällt. Daher wird die Elternrats-Idee, im Sommer eine Umweltwoche zu gestalten, umgesetzt. Ines Juretzko: „Da wir partizipativ arbeiten und die Kinder an etlichen Entscheidungen beteiligt sind, geben wir die Richtung vor und greifen auf, was die Kinder beschäftigt. Wir planen in der Umweltwoche Gemüse anzupflanzen, das den Kindern schmeckt, vielleicht werden wir auch Sirup herstellen und bestimmt aus Naturmaterialien Geschenke basteln – um Beispiele zu nennen.“

Die Kita Hannes hat den Schutz von Umwelt und Ressourcen generell im Blick. So wird, wo es geht und zu beeinflussen ist, auf Plastik verzichtet, und wo es sich nicht vermeiden lässt, werden zum Beispiel Küchenpapierverpackungen als Müllbeutel zweitverwendet. Die Eltern geben den Kindern Frühstücksboxen für das Essen mit, und die Kita erhält Papierspenden von einem Copyshop, um damit kreativ zu malen und zu basteln. Der eine vermeidet es, wertvolle Rohstoffe wegzuwerfen, und die anderen freuen sich über Materialien, aus denen sie etwas Neues herstellen können. Den Kindern wird der bewusste Umgang mit den Dingen alltäglich vorgelebt.

Nach der Sammelaktion wurde sich erst einmal gestärkt – mit selbst gebackenen Waffeln, Muffins und einem Kuchen. Da war für alle etwas dabei – und was übrig blieb, wurde mit nach Hause genommen.

Fotos: Alternative Lebensräume GmbH