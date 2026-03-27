Erst suchen – dann schwimmen! Große Ostereiersuche im Familienbad

(wS/ne) Neunkirchen 27.03.2026 | Am Samstag, 4. April, ab 14 Uhr wird die Liegewiese des Familienbads Freier Grund zum Schauplatz der größten Ostereiersuche im Hellertal. 300 bunte Ostereier hat der

Osterhase – unterstützt vom Team des Familienbads – auf dem weitläufigen Gelände

versteckt, und jedes Kind, das eines der Eier findet, darf sich über einen Preis freuen.



Zwei Stunden haben die jungen Besucher bis 14 Jahre Zeit für ihre Suche, jüngere Kinder

können selbstverständlich von ihren Eltern begleitet werden. Das Prinzip ist einfach: Jedes

Kind sucht so lange, bis es ein Ei entdeckt hat – so geht garantiert niemand leer aus!

Besonders lohnend ist die Jagd nach den goldenen, silbernen und bronzefarbenen Eiern.

Dafür gibt es neben Gutscheinen für das Familienbad auch attraktive Sachpreise, die von

der Westenergie zur Verfügung gestellt werden. Der Hauptpreis ist ein Rucksack, der mit

einem 75-Euro-Gutschein des Familienbads, einem Handtuch und Boule-Spiel zu einem

nächsten Besuch im Bad einlädt. Wer eines der drei silbernen Eier findet, kann sich über

einen 50-Euro-Gutschein, einen Rucksack und einen Fußball freuen. Und für diejenigen,

die eins der fünf bronzefarbenen Eier entdecken, gibt’s einen 25-Euro-Gutschiein und ein

Handtuch. Aber auch die übrigen Ostereier kann man gegen kleine Überraschungen

eintauschen.

Während die Kinder auf Schatzsuche gehen, können sich die Eltern im Imbiss des Bades

mit Kaffee, Kuchen oder herzhaften Snacks stärken. „Wir freuen uns auf viele kleine und

große Besucher. Unser Bad ist ein attraktives Freizeit-Ziel und bietet während der Freibad-

, aber auch während der Hallenbad-Saison viele Möglichkeiten für Spiel, Sport und Spaß“,

sagt Sylvia P. Heinz, Geschäftsführerin des Bades und Initiatorin der Aktion.

Ein kleiner Tipp für alle Teilnehmer: Bei unbeständigem Wetter ist festes Schuhwerk

ratsam. Nur bei extrem schlechten Wetterverhältnissen, wie etwa Sturm oder starkem

Regen, muss die Veranstaltung ausfallen. In diesem Fall wird das Familienbad rechtzeitig

über seinen WhatsApp-Kanal und die Social-Media-Kanäle informieren.

Also: Erst suchen, dann schwimmen – das Familienbad-Team freut sich auf einen bunten

und fröhlichen Osternachmittag in Salchendorf!

Am 4. April wird es wuselig auf der Liegewiese des Familienbads. Um 14 Uhr startet die

erste Ostereiersuche, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt.