Großer Andrang auf Siegens Schulen: Hohe Nachfrage und volle Kapazitäten

(wS/si) Siegen 27.03.2026 | Das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen (Sek. I) der Stadt Siegen konnte am 19. März 2026 abgeschlossen werden; jetzt legt die Schulverwaltung die Zahlen vor.

Das Anmeldeverfahren startete dabei mit dem vorgezogenen Anmeldeverfahren für die Gesamtschulen in der Zeit vom 7. bis 12. Februar. Ab dem 21. Februar konnten dann auch Anmeldungen an der Hauptschule, den Realschulen und Gymnasien vorgenommen werden.

Aktuell befindet sich die Stadt Siegen aufgrund der vorliegenden Zahl der Anmeldungen zu den jeweiligen Schulen und Schulformen mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen in Abstimmung.

Die Anmeldezahlen stellen sich wie folgt dar:

Gesamtschulen

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: 94 Anmeldungen; 145 Schulplätze, darunter 15 für Kinder im Gemeinsamen Lernen; 50 Ablehnungen.

Gesamtschule Eiserfeld: 142 Anmeldungen; 145 Schulplätze, darunter 15 für Kinder im Gemeinsamen Lernen.

Die Kapazitäten an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und Gesamtschule Eiserfeld sind damit erschöpft, so dass zum Ende des vorgezogenen Anmeldeverfahrens deren Anmeldeverfahren abgeschlossen werden konnte.

Für die Gesamtschule Auf dem Schießberg stehen 116 Schulplätze zur Verfügung. Mit 86 Aufnahmen und inzwischen 32 weiteren Anmeldungen sind auch hier die Aufnahmekapazitäten belegt.

Für die Gesamtschule Am Rosterberg liegen zum heutigen Tag 74 Aufnahmen und 38 Anmeldungen vor. Somit bestehen noch vereinzelte Kapazitäten für bisher „unangemeldete“ oder von anderen Schulen abgelehnte Kinder. Die Stadt Siegen geht auch hier davon aus, dass die Schule in der kommenden 5. Klasse voll belegt sein wird.

Weiterführende Schulen des gegliederten Systems

Achenbacher Schule (Hauptschule)

Hier liegen 8 Anmeldungen vor. Unter diesen Anmeldungen sind 6 Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.

Realschule Am Oberen Schloss

Zur Realschule Am Oberen Schloss liegen derzeit 57 Anmeldungen vor, davon sind 5 im Gemeinsamen Lernen. Somit können die angemeldeten Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sowie die aus der Stadt Siegen und Nachbarkommunen ohne eigene Realschule aufgenommen werden. 2 Eingangsklassen können sicher gebildet werden.

Schulleitung, Schulaufsicht und Schulträger haben abgestimmt, bereits jetzt die Einrichtung einer dritten Eingangsklasse vorzusehen. Dies gibt die Möglichkeit für weitere Anmeldungen, zum Beispiel durch Abweisungen an anderen Schulen und Schulformen sowie für noch nicht angemeldete Kinder. Es ergibt sich damit auch Aufnahmepotential für zukünftige Zuzüge und Zuwanderung.

An der Realschule Auf der Morgenröthe liegen keine Anmeldungen vor.

In den bisher vorgesehenen 10 gymnasialen Zügen stehen maximal 306 Plätze –bei Aufnahme über die reguläre Bandbreite hinaus –- zur Verfügung.

Am Gymnasium Am Löhrtor liegen 131 Anmeldungen vor. Die Aufnahmekapazität ist damit überschritten. Aufgrund der fehlenden räumlichen Kapazitäten können 3 Eingangsklassen gebildet werden. Das Gymnasium Am Löhrtor führt daher ein Auswahlverfahren durch. Schülerinnen und Schüler ohne Beschulungsanspruch und aus NRW-Kommunen mit eigenem Gymnasium werden abgelehnt. Darüber hinaus wird auf freien Kapazitäten am Gymnasium Auf der Morgenröthe und einzelne freie Plätze am Fürst-Johann-Moritz Gymnasium verwiesen.

Am Fürst-Johann-Moritz Gymnasium wurden 115 Kinder angemeldet. Hierunter sind 4 Kinder aus NRW-Kommunen mit einem eigenen Gymnasium. Das Fürst-Johann-Moritz Gymnasium kann 4 Eingangsklassen bilden.

Am Gymnasium Auf der Morgenröthe wurden 87 Kinder angemeldet. Hierunter ist 1 Kind aus einer NRW-Kommunen mit einem eigenen Gymnasium und 23 Kinder aus Rheinland-Pfalz. Das Gymnasium auf der Morgenröthe kann 3 Eingangsklassen bilden.

Wichtig: Das Gymnasium Auf der Morgenröthe, das Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, die Gesamtschule Am Rosterberg, die Realschule Am Oberen Schloss und die Achenbacher Schule nehmen Anmeldevormerkungen weiter entgegen, während der Osterschulferien gerne per E-Mail.

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