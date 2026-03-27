Solimarsch in Dreis-Tiefenbach – Riesenerfolg

(wS/wz) Netphen 27.03.2026 | „Solidarität geht!“ ist der Wahlspruch des Eine-Welt-Kreises Siegen oder auch „Wandern für die Anderen“

Am Sonntag, dem 22. März, war es wieder soweit: Das vorläufige Ergebnis beträgt 27.407,00 €. Ohne einige wirklich großzügige Spender wäre ein solches Ergebnis nicht möglich!

Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen machten sich die Wanderer auf ihre 5-, 10- oder 15-Kilometer-Strecken rund um die Namen-Jesu-Kirche in Dreis-Tiefenbach – über Berg und Tal.

Der Tag begann mit einem Gottesdienst. Anschließend konnten sich die Wanderer im Franziskushaus einschreiben und ihre Spende abgeben. Vor dem Start um 13:00 Uhr hatte jeder, der wollte, noch die Möglichkeit, sich zu stärken – mit einer guten Suppe mit Würstchen oder einer Portion Kartoffel- oder Nudelsalat mit Fleischkäse. Die knapp 100 Plätze im Haus waren durchgehend voll besetzt, und einige Gäste nahmen ihre Mahlzeit sogar im Stehen ein.

Die Dreisbacher KFD-Frauen sorgten für eine zügige Versorgung, sodass alle bestens vorbereitet an den Start gehen konnten. Dort durchschnitten Dechant Karl-Hans Köhle und der Bürgermeister von Netphen, Marco Müller, das Startband zum 29. Siegerländer Solidaritätsmarsch und schickten die rund 150 Wanderer auf den Weg.

Die Routen rund um Dreis-Tiefenbach sind durchaus anspruchsvoll. Dennoch meisterte sogar eine Dame mit Rollator einen Teil der 5-Kilometer-Strecke. Viele Teilnehmer bewältigten auch erfolgreich die 15-Kilometer-Route.

Nach der Wanderung konnte man sich im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen weiter über die Arbeit des Eine-Welt-Kreises und seine Projekte informieren. Auch hier waren die Plätze wieder gut gefüllt, und es wurde intensiv über die Projekte gesprochen: in Madagaskar (Vorschulen, damit kleine Kinder keine langen Schulwege von mehr als 45 Minuten Fußweg in eine Richtung haben), im Kongo (ein landwirtschaftliches Projekt zur Sicherung einer gesunden Ernährung, auch für die vielen Binnenflüchtlinge) sowie über das Ukraine-Projekt von Pfarrer Michael Melnyk, bei dem Kindern und Jugendlichen für eine kurze Zeit ein sicherer Ruhe- und Aufenthaltsort vor den Kriegshandlungen geboten wird.

Kurz nach Ostern wird der Eine-Welt-Kreis die gesammelten Spenden auf die Projekte verteilen. Die Spenden fließen ohne Abzüge direkt an die Partner, mit denen der Kreis in ständigem Kontakt steht und durch Belege sowie Bilder nachvollziehen kann, wie die Gelder verwendet werden. Der Eine-Welt-Kreis arbeitet vollständig ehrenamtlich und ohne Verwaltungskosten.

Er dankt allen Spenderinnen und Spendern sowie dem großartigen Organisationsteam der KFD-Frauen in Dreis-Tiefenbach.

Weitere Informationen sind jederzeit über die Website des Pastoralen Raumes Siegen (Eine-Welt-Kreis) erhältlich oder direkt bei Dr. Bärbel Weber unter Tel. 0271 / 870 66 80.

Solidarität in Bewegung: Startschuss mit Netphens Bürgermeister Marco Müller