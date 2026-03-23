News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Nach Unglücksfall an der Sieg – der 3-jährige Junge verstarb am heutigen Tag

23. März 20262.3k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 23.03.2026 | Seit heute Nachmittag (23. März) ist es traurige Gewissheit: Der 3-jährige Junge, der am 17. März bei einem Kindergartenausflug in der Sieg gefunden wurde, ist in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen vom Unglückstag laufen ununterbrochen weiter. Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, kann die Polizei hierzu zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Auskünfte geben.

SIEHE ERSTMELDUNG

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag LKW-Unfall auf Baustelle in Dahlbruch: Glück im Unglück an der B508

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« FebruarApril »
Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten