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LKW-Unfall auf Baustelle in Dahlbruch: Glück im Unglück an der B508

23. März 2026140
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(wS/red) Hilchenbach 23.03.2026 | Ein umgestürzter Lastkraftwagen sorgte am Montagvormittag für einen Einsatz der Feuerwehr im Hilchenbacher Ortsteil Dahlbruch. Gegen kurz nach 11:00 Uhr ereignete sich der Vorfall auf einer Baustelle unmittelbar an der B508.

Bergungsarbeiten und Umweltschutz

Nach ersten Informationen kippte der LKW während des Entladevorgangs auf die Seite. Die herbeigerufene Feuerwehr war schnell an der Einsatzstelle. Im Fokus der Maßnahmen standen:

  • Sicherstellung des Brandschutzes
  • Umweltschutz: Die Einsatzkräfte fingen auslaufenden Diesel der aus dem Tank austrat auf und pumten ihn ab.

Fahrer bleibt unverletzt

Trotz der bedrohlichen Lage des schweren Fahrzeugs gab es vor Ort Entwarnung bezüglich Personenschäden: Der LKW-Fahrer konnte das Führerhaus eigenständig verlassen und blieb unverletzt.

Für die endgültige Bergung des Lasters musste im Anschluss ein spezialisiertes Abschleppunternehmen mit schwerem Gerät anrücken.

Fotos: Jamie Piche (Praktikant bei wirSiegen.de)

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