Polizisten hatten richtigen Riecher – 55-Jähriger nach versuchter Flucht vorläufig festgenommen

(wS/ots) Freudenberg 23.01.2026 | In der Nacht

von Samstag auf Sonntag (22.03.2026) waren Polizisten der Wache Siegen gegen

02:15 Uhr auf der Siegener Straße in Freudenberg unterwegs. Ihnen kam ein

Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen entgegen. Sie entschlossen sich, dass

Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der polnische Pkw fuhr jedoch auf die BAB 45 und beschleunigte stark. Die

Beamten blieben dran. Das polnische Auto fuhr sodann auf einen Rastplatz. Der

Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete.

Im Inneren stellten die Beamten zahlreiche Fahrzeugteile und Werkzeuge fest. Die

Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung, die in Freudenberg

Oberholzklau unterwegs war, gegen 05:50 Uhr ein Fahrrad-Fahrer auf, der

lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war. Bei Erblicken des Streifenwagens

versuchte der Mann ebenfalls fußläufig zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn

jedoch stellen. Es handelte sich um den Mann, der bereits zuvor aus dem Fahrzeug

geflohen war.

Es bestand der Verdacht, dass der 55-Jährige sowohl das Auto als auch das

Fahrrad entwendet hatte. Daher stellten die Ordnungshüter das Fahrrad ebenfalls

sicher.

Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach

Siegen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen umgehend aufgenommen.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das polnische Fahrzeug der

Ehefrau des 55-jährigen Mannes gehört. Die Fahrzeugteile in dem polnischen Wagen

stammten allerdings ebenfalls aus einem Diebstahl. Gegen 11:20 Uhr meldete sich

eine Firma aus der Seelbacher Straße in Alchen. Dort wurden Fahrzeugteile

entwendet. Beamte nahmen diesbezüglich eine Anzeige auf.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist der 55-Jährige am heutigen

Montag (23.03.2026) aufgrund fehlender Haftgründe entlassen worden. Die

Ermittlungen in mehreren Strafverfahren gegen ihn laufen jedoch weiter.