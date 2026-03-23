Polizisten hatten richtigen Riecher – 55-Jähriger nach versuchter Flucht vorläufig festgenommen

(wS/ots) Freudenberg 23.01.2026 | In der Nacht
von Samstag auf Sonntag (22.03.2026) waren Polizisten der Wache Siegen gegen
02:15 Uhr auf der Siegener Straße in Freudenberg unterwegs. Ihnen kam ein
Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen entgegen. Sie entschlossen sich, dass
Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.
Der polnische Pkw fuhr jedoch auf die BAB 45 und beschleunigte stark. Die
Beamten blieben dran. Das polnische Auto fuhr sodann auf einen Rastplatz. Der
Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete.
Im Inneren stellten die Beamten zahlreiche Fahrzeugteile und Werkzeuge fest. Die
Beamten stellten das Fahrzeug sicher.
Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung, die in Freudenberg
Oberholzklau unterwegs war, gegen 05:50 Uhr ein Fahrrad-Fahrer auf, der
lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war. Bei Erblicken des Streifenwagens
versuchte der Mann ebenfalls fußläufig zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn
jedoch stellen. Es handelte sich um den Mann, der bereits zuvor aus dem Fahrzeug
geflohen war.
Es bestand der Verdacht, dass der 55-Jährige sowohl das Auto als auch das
Fahrrad entwendet hatte. Daher stellten die Ordnungshüter das Fahrrad ebenfalls
sicher.
Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach
Siegen.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen umgehend aufgenommen.
Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das polnische Fahrzeug der
Ehefrau des 55-jährigen Mannes gehört. Die Fahrzeugteile in dem polnischen Wagen
stammten allerdings ebenfalls aus einem Diebstahl. Gegen 11:20 Uhr meldete sich
eine Firma aus der Seelbacher Straße in Alchen. Dort wurden Fahrzeugteile
entwendet. Beamte nahmen diesbezüglich eine Anzeige auf.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist der 55-Jährige am heutigen
Montag (23.03.2026) aufgrund fehlender Haftgründe entlassen worden. Die
Ermittlungen in mehreren Strafverfahren gegen ihn laufen jedoch weiter.