Zwei Einbrüche in Würgendorf – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Burbach – Würgendorf 23.03.2026 | Am Freitagabend (20. März 2026) ist es zu zwei

Einbrüchen in Wohnungen in Würgendorf gekommen.

Zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Wohnung im

Hohlweg. Ein zweiter Einbruch fand gegen 20:15 Uhr in der Straße „Oberer Wasen“

statt.

In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den

Wohnungen. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Bisherigen

Erkenntnissen nach erbeuteten die Unbekannten einen Tresor mit Sparbüchern und

Schmuck. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach ist der entwendete Tresor samt Inhalt an der

Anschlussstelle Ehringshausen an der A45 aufgefunden worden.

Hinweise zu den Tätern und/oder einem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der

0271/7099-0 entgegen.