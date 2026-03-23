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Zwei Einbrüche in Würgendorf – Polizei sucht Zeugen

23. März 2026104
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(wS/ots) Burbach – Würgendorf 23.03.2026 | Am Freitagabend (20. März 2026) ist es zu zwei
Einbrüchen in Wohnungen in Würgendorf gekommen.

Zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Wohnung im
Hohlweg. Ein zweiter Einbruch fand gegen 20:15 Uhr in der Straße „Oberer Wasen“
statt.

In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den
Wohnungen. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Bisherigen
Erkenntnissen nach erbeuteten die Unbekannten einen Tresor mit Sparbüchern und
Schmuck. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach ist der entwendete Tresor samt Inhalt an der
Anschlussstelle Ehringshausen an der A45 aufgefunden worden.

Hinweise zu den Tätern und/oder einem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der
0271/7099-0 entgegen.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
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