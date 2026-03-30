Seniorenkaffee im Oberen Siegtal bringt 1.200 Euro für den guten Zweck

(wS/tg) Netphen 31.03.2026 | Am Abend des 30. März 2026 haben die Veranstalter des Seniorenkaffees im Oberen Siegtal die gesammelten Spenden an regionale Einrichtungen übergeben. Beteiligt waren der Heimatverein Walpersdorf, die DKS Oberes Siegtal sowie der Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsverein Grissenbach.

Der Seniorennachmittag, der bereits am 18. Januar 2026 stattfand, wurde vollständig von den beteiligten Vereinen finanziert. Im Anschluss an die gelungene Veranstaltung baten die Organisatoren die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren um eine freiwillige Spende für gemeinnützige Zwecke in der Region.

Die Resonanz war erfreulich: Insgesamt kamen 1.200 Euro zusammen. Jeweils 400 Euro konnten an den Förderverein des Kindergartens St. Sebastian Walpersdorf, den Förderverein des Freibads Deuz sowie den Förderverein der Grundschule Netphen-Deuz übergeben werden.

Mit dieser Aktion wurde nicht nur ein geselliger Nachmittag für die ältere Generation geschaffen, sondern gleichzeitig auch ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung der jüngeren Generation geleistet. Die Veranstalter zeigten sich rundum zufrieden und betonten, dass der erfolgreiche Seniorenkaffee in dieser Zusammenarbeit sicherlich nicht zum letzten Mal stattgefunden hat.

Auf dem Bild von links nach rechts: Kristina Schmidt und Anne Meiswinkel (Heimatverein Walpersdorf), Carolin Stein und Thorsten Görg (DKS Grissenbach), Anne Kraus und Gabriele Petz (Förderverein Freibad Deuz), Ursula Leyener (DKS Oberes Siegtal), Alina Vitt (Förderverein der Grundschule Deuz) sowie Henrike Moll (DKS Oberes Siegtal).