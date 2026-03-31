Nach Unglücksfall des 3-jährigen Jungen in der Sieg – Polizei und Staatsanwaltschaft suchen weitere Zeugen

(wS/ots) Siegen 31.03.2026 | Am Dienstag, den 17. März war es in den Siegauen in der Nähe der Bühlstraße zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Ein 3-jähriger Junge, der mit einer Kindergartengruppe im Bereich des Adolf-Kunze-Turms in den Siegauen spielte, hatte sich von der Gruppe entfernt und war in die Sieg gestürzt. Einige Tage später erlag der Junge den Folgen des Unglücks und verstarb im Krankenhaus.

Um das Geschehen und die Abläufe am Unglückstag genau rekonstruieren zu können, sucht die Staatsanwaltschaft Siegen und die Kriminalpolizei weitere Zeugen. Die Siegener Kriminalpolizei bittet daher Personen, die sich am 17. März zwischen 10:30 Uhr und 11:35 Uhr in den dortigen Siegauen und rund um den Adolf-Kunze-Turm aufhielten und die Kinder / Kindergartengruppe dort gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de