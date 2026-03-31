38-Jährige bei Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Neunkirchen -Salchendorfleicht verletzt

(wS/ots) Neunkirchen 31.03.2026 | Am Mittwoch (30.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Neunkirchen-Salchendorf gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 38-jährige Fahrschülerin war gegen 12 Uhr mit einer 59-jährigen Fahrlehrerin aus Eiserfeld in Richtung Neunkirchen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 38-Jährige rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen.

Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de







