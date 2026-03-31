38-Jährige bei Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Neunkirchen -Salchendorfleicht verletzt

(wS/ots) Neunkirchen 31.03.2026 | Am Mittwoch (30.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Neunkirchen-Salchendorf gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.
Eine 38-jährige Fahrschülerin war gegen 12 Uhr mit einer 59-jährigen Fahrlehrerin aus Eiserfeld in Richtung Neunkirchen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 38-Jährige rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen.
Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen.Werbepartner der Region – Anzeige
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