Diebe sahen es auf E-Bikes ab

(wS/ots) Siegen 31.03.2026 | In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Diebstahlsdelikten gekommen, bei denen es der oder die Täter auf E-Bikes abgesehen haben.

Bereits in der Zeit von Sonntagabend (29. März) auf den Montagmorgen wurde ein E-Bike aus einer unverschlossenen Garage in Siegen-Eiserfeld geklaut. In der dortigen Gartenstraße entwendeten die Täter ein graues Rad der Marke Cube.

In der Königsberger Straße in Netphen haben Unbekannte gleich zwei E-Bikes aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Tatzeitraum war hier zwischen Freitagabend (27. März) und dem Montagmorgen. Es handelte sich zum einen um ein dunkelgraues Rad der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro 800, zum anderen um ein nanograues E-Bike der Marke Radon, Typ Render 10.0 Black Edition.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den beiden Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de







