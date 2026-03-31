Einvernehmliche Lösung für Osterfeuer: Tradition trifft auf Tierseuchenschutz

(wS/hi) Hilchenbach 31.03.2026 | Die Osterfeuer, die traditionell in einigen Stadtteilen stattfinden, werden in diesem Jahr nicht in ihrer gewohnten Form an den Wald- und Wiesenrändern durchgeführt.



„In enger und vertrauensvoller Abstimmung zwischen der Stadt Hilchenbach und den betroffenen Veranstaltern wurde gemeinsam eine verantwortungsbewusste Entscheidung getroffen“, betont der zuständige Fachdienstleiter Jörg Heiner Stein.



Hintergrund: Afrikanische Schweinepest (ASP)

Aufgrund der aktuellen Einstufung des Stadtgebiets als Sperrzone II (Kategorie A) infolge der Afrikanischen Schweinepest ist eine Durchführung der Brauchtumsfeuer in direkter Waldnähe aus ordnungsbehördlicher Sicht problematisch. Die strengen Auflagen zum Schutz der heimischen Landwirtschaft und Natur wären nicht in einem angemessenen Verhältnis und ohne Risiko umsetzbar gewesen.



Alternative im Dorfzentrum

Um das Brauchtum und das soziale Miteinander in den Dörfern dennoch zu pflegen, haben die Stadtverwaltung und die Organisatoren eine sichere Alternativlösung erarbeitet: Statt großer Feuerstöße an den Ortsrändern wird das Osterfeuer in einigen Stadtteilen in diesem Jahr symbolisch in Feuerschalen oder Feuertonnen auf den befestigten Dorfplätzen stattfinden.

„Wir danken den Veranstaltern und Vereinen ausdrücklich für ihr großes Verständnis und die kooperative Zusammenarbeit in dieser schwierigen Situation“, lobt Marco Helmer von der Ordnungsbehörde der Stadt Hilchenbach und erklärt: „Durch den Umzug in die Dorfmitte entfällt die Gefahr einer Seuchenverschleppung in den sensiblen Waldrandbereichen, während die Gemeinschaftstradition der Osterfeuer dennoch gewahrt bleibt.“



Die Stadt Hilchenbach bittet alle Bürgerinnen und Bürger, diese notwendige Präventivmaßnahme zu unterstützen, die Osterfeuer in der jeweiligen Dorfmitte zu besuchen und die Ostertage im Sinne des gemeinsamen Schutzes unserer Region zu begehen.