Müllsammeln mit der CDU Erndtebrück

(wS/cdu) Erndtebrück 31.03.2026 | Am vergangenen Samstag hatte die CDU Erndtebrück zum gemeinsamen Müllsammeln eingeladen. Trotz des widrigen Wetters haben sich zahlreiche CDU-Mitglieder und Bürger der Edergemeinde am frühen Samstagmorgen am Pulverwald eingefunden, um gemeinsam Unrat einzusammeln. Weitere Unterstützung erhielten wir von unserer Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach. Nachdem alle mit Warnwesten, Handschuhen und Greifern ausgestattet worden waren, ging es los.

Einsatz in mehreren Bereichen

Eine Gruppe arbeitete entlang der B62 in Richtung Altenteich, eine weitere Gruppe reinigte den parallel verlaufenden Ederradweg und eine dritte Gruppe nahm den Bereich am Gickelsberg in Augenschein.

Abschluss und Dank an die Helfer

Nach getaner Arbeit traf man sich wieder am Pulverwald. Von dort ging es ins Warme, wo alle Helfer ein verspätetes Wittgensteiner Frühstück zu sich nehmen konnten. Ein herzliches Dankeschön gilt allen fleißigen Helfern.

Fotos: CDU Erndtebrück