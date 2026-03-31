Prostata im Fokus: Patienten-Info beim Siegener Symposium am 18. April im Haus der Siegerländer Wirtschaft

(wS/bps) Siegen 31.03.2026 | Erkrankungen der Prostata können gut- oder bösartig sein. Jedoch ist mit rund 65.000 Neuerkrankungen pro Jahr das Prostatakarzinom die häufigste Krebserkrankung des Mannes in Deutschland. Deshalb sind Information, Kenntnisse und Vorsorge sehr wichtig.

Um über moderne Diagnose- und Therapieverfahren aufzuklären, findet am Samstag, dem 18. April, im Haus der Siegerländer Wirtschaft, Spandauer Straße 25, in 57072 Siegen traditionsgemäß das 20. Siegener Prostata-Symposium statt.

Organisiert vom Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, wird es geleitet von Dr. Peter Weib (Chefarzt Urologie) und Dr. Mahmoud Farzat (Chefarzt Robotische Urologie) in Kooperation mit dem Ärzteverein Siegen, dem regionalen Kompetenznetz Prostata-Niere-Harnblase sowie der BPS-Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen.



Unter dem Motto „Prostata im Fokus“ steht für die Öffentlichkeit wie jedes Jahr das Arzt- Patienten-Seminar im Mittelpunkt der Veranstaltung. Dazu sind Betroffene und Interessierte ab 14 Uhr herzlich eingeladen. Gestartet wird mit der Vorstellung der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen unter der Leitung von Lothar Stock. Daran schließen sich zwei Kurzvorträge von Dr. Farzat (über Operationsmethoden) und von Dr. Baumann (über Strahlentherapie) an. Abgerundet wird das Seminar mit einer Podiumsdiskussion, bei der Dr. Weib, Dr. Farzat, Dr. Baumann und andere Fachärzte die Fragen der Anwesenden beantworten. Natürlich können die Fragen auch vorher beim Leiter der Selbsthilfegruppe eingereicht werden, der sie dann anonym vorträgt.



Am gleichen Tag findet um 10.30 Uhr die aktuelle Stunde für Hausärzte „Urologie Kompakt“ statt. Diese Fortbildung für Ärzte wird von Dr. Florian Becher, Facharzt für Allgemeinmedizin in Siegen, und Dr. Mahmoud Farzat, Chefarzt robotische Urologie des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen, moderiert. Die Hausärzte sind dazu separat eingeladen worden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.jung-stilling.de. Fragen zur Siegener Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe werden unter www.prostatakrebs-siegen.de oder unter Telefon 02735 / 5260 beantwortet.