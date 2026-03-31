Ostermarsch in Siegen: Protest gegen Aufrüstung und Einladung zum Mitmachen

(wS/sfb) Siegen 31.03.2026 | Das Siegener Friedensbündnis „Nein zum Krieg“ ruft für Samstag, 4. April, zu einer Kundgebung im Rahmen der bundesweiten Ostermärsche auf. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr im Herrengarten.

Unter dem Motto „Wehrpflicht – Sozialabbau – Kriegstüchtigkeit: Wir sagen NEIN!“ wollen die Organisatoren ein Zeichen gegen Aufrüstung und für eine friedlichere Politik setzen. Hintergrund seien zahlreiche internationale Konflikte sowie eine aus Sicht des Bündnisses zunehmende Militarisierung.

In ihrem Aufruf kritisieren die Veranstalter insbesondere steigende Rüstungsausgaben. Diese gingen zulasten wichtiger gesellschaftlicher Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Klimaschutz. Zudem wenden sie sich gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht sowie gegen eine stärkere militärische Ausrichtung der Politik.

Neben Redebeiträgen sind auch kulturelle Elemente geplant. So sollen Friedenslieder und Mitmachtänze den Gedanken eines solidarischen Miteinanders unterstreichen und Besucher aktiv einbeziehen.

Das Bündnis betont, nachhaltiger Frieden könne nur durch Diplomatie, internationale Zusammenarbeit und die Achtung des Völkerrechts erreicht werden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich an der Kundgebung zu beteiligen.