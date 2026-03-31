LahntalLiebe neu erschienen: Magazin zeigt die Region von ihrer schönsten Seite

(wS/bl) Bad Laasphe 31.03.2026 | Neue Ausgabe des LahntalLiebe-Magazins erschienen: Inspirierende Entdeckungen zwischen Natur, Kultur und nachhaltigem Genuss
Das Lahntal zeigt sich einmal mehr von seiner schönsten Seite: Mit der aktuellen Ausgabe
des LahntalLiebe-Magazins lädt die Region dazu ein, bekannte Orte neu zu entdecken und
verborgene Schätze zu erkunden. Im Mittelpunkt stehen inspirierende Geschichten,
besondere Ausflugstipps und Einblicke in eine Region, die Tradition und Zukunft auf
einzigartige Weise verbindet.
Ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe liegt auf Weilburg – und dabei bewusst nicht auf dem
bekannten barocken Schloss. Stattdessen rücken faszinierende Orte wie die Kubacher
Kristallhöhle, Deutschlands einzige Kristallhöhle, sowie der weitläufige Weilburger Tiergarten
in den Fokus. Sie zeigen die Vielfalt an Natur- und Erlebnisangeboten rund um die Stadt.
Auch Marburg wird in einem facettenreichen Porträt beleuchtet – als lebendige
Universitätsstadt mit historischem Flair und besonderen Perspektiven abseits der bekannten
Wege. Ebenso widmet sich das Magazin den weltberühmten Mineralquellen von Bad Ems,
deren Geschichte und Bedeutung bis heute spürbar sind.
Ein weiteres Highlight ist das Schloss Braunfels, das im Magazin als weit mehr als ein
romantisches Märchenschloss vorgestellt wird – nämlich als lebendiger Ort mit Geschichte,
Charakter und überraschenden Einblicken.
Literaturinteressierte kommen in Wetzlar auf ihre Kosten: Hier begibt sich das Magazin auf
die Spuren von Johann Wolfgang von Goethe und seinem weltberühmten Briefroman Die
Leiden des jungen Werthers, dessen Ursprünge eng mit der Stadt verbunden sind.
Wie sehr das Lahntal durch harte Arbeit und technischen Wandel geprägt wurde, zeigt eine
eindrucksvolle Reportage aus dem Besucherbergwerk Grube Fortuna. Die Exkursion unter
Tage macht Geschichte erlebbar und verdeutlicht die industrielle Vergangenheit der Region.
Ein weiteres Beispiel für innovative Vermittlung von Geschichte bietet das neue
Stadtmuseum in Haiger. Hier wird Geschichte nicht einfach ausgestellt, sondern erlebbar
gemacht: Helle Räume, klare Linien und moderne Möbel treffen auf ein Ausstellungskonzept,
das Besucherinnen und Besucher nicht belehrt, sondern mitnimmt. Interaktive Stationen
sorgen dafür, dass Inhalte greifbar bleiben und ein lebendiger Zugang zur Vergangenheit
entsteht.
Neben kulturellen und historischen Themen bietet das Magazin auch zahlreiche praktische
Anregungen: neue Rad- und Wanderrouten, besondere Einkehrtipps sowie die Vorstellung
nachhaltiger Betriebe, die mit innovativen Konzepten überzeugen.
Ein zentrales Anliegen der aktuellen Ausgabe ist der verantwortungsbewusste Tourismus im
Lahntal. Das Magazin zeigt, wie ein achtsamer Umgang mit Natur, Ressourcen und
regionalen Strukturen ganz selbstverständlich gelingen kann – ohne Verzicht, sondern im
Einklang mit Genuss und Erlebnis.
Für eine noch tiefere Auseinandersetzung mit den vorgestellten Themen bietet das Magazin
einen besonderen Mehrwert: Über integrierte QR-Codes gelangen Leserinnen und Leser direkt
zu weiterführenden Informationen, digitalen Angeboten, Tourentipps und aktuellen
Hinweisen – schnell, unkompliziert und jederzeit abrufbar.
Nachhaltigkeit wird dabei nicht nur thematisch behandelt, sondern auch in der Produktion
des Magazins konsequent umgesetzt. Die bei der Herstellung der Ausgabe entstehenden
Emissionen werden über einen finanziellen Klimabeitrag kompensiert.
Das für den Druck verwendete Papier stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung, und auch die beauftragte
Druckerei erfüllt höchste Umweltstandards.
Mit der neuen Ausgabe von LahntalLiebe wird einmal mehr deutlich: Das Lahntal ist eine
Region voller Geschichten, Perspektiven und Möglichkeiten – für Gäste ebenso wie für
Einheimische.
Es ist ab sofort online sowie an ausgewählten Auslagestellen und beim LTV kostenfrei
erhältlich.
Der Lahntal Tourismus Verband e. V. (LTV) ist die Destinationsmanagementorganisation
(DMO) sowie der touristische Dachverband der Urlaubs- und Freizeitregion das Lahntal.
Mitglieder des LTV sind sechs Landkreise, zehn Städte/Gemeinden sowie sieben
Teilregionen bzw. deren Tourismus-Organisationen im Lahntal. Gemeinsam setzen sich der
LTV und seine Mitglieder für einen nachhaltigen Tourismus im Lahntal ein, steigern die
Bekanntheit und Beliebtheit des Lahntals als attraktive Freizeit- und Urlaubsregion und führen
und entwickeln gemeinsam die Tourismusmarke das Lahntal weiter. Die touristische
Destination erstreckt sich über die drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-
Westfalen und umfasst vorwiegend das Tal der Lahn sowie seine Seitentäler. Das Lahntal hat
sich einem verantwortungsvollen und nachhaltig ausgerichteten Tourismus verschrieben und
leistet damit bewusst auch einen Beitrag zur Verbesserung der Aufenthalts- und
Lebensqualität für Gäste und Einheimische in der Region.
www.daslahntal.de
Foto: Lahntal Tourismus Verband e.VWerbepartner der Region – Anzeige
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