LahntalLiebe neu erschienen: Magazin zeigt die Region von ihrer schönsten Seite

(wS/bl) Bad Laasphe 31.03.2026 | Neue Ausgabe des LahntalLiebe-Magazins erschienen: Inspirierende Entdeckungen zwischen Natur, Kultur und nachhaltigem Genuss



Das Lahntal zeigt sich einmal mehr von seiner schönsten Seite: Mit der aktuellen Ausgabe

des LahntalLiebe-Magazins lädt die Region dazu ein, bekannte Orte neu zu entdecken und

verborgene Schätze zu erkunden. Im Mittelpunkt stehen inspirierende Geschichten,

besondere Ausflugstipps und Einblicke in eine Region, die Tradition und Zukunft auf

einzigartige Weise verbindet.

Ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe liegt auf Weilburg – und dabei bewusst nicht auf dem

bekannten barocken Schloss. Stattdessen rücken faszinierende Orte wie die Kubacher

Kristallhöhle, Deutschlands einzige Kristallhöhle, sowie der weitläufige Weilburger Tiergarten

in den Fokus. Sie zeigen die Vielfalt an Natur- und Erlebnisangeboten rund um die Stadt.

Auch Marburg wird in einem facettenreichen Porträt beleuchtet – als lebendige

Universitätsstadt mit historischem Flair und besonderen Perspektiven abseits der bekannten

Wege. Ebenso widmet sich das Magazin den weltberühmten Mineralquellen von Bad Ems,

deren Geschichte und Bedeutung bis heute spürbar sind.

Ein weiteres Highlight ist das Schloss Braunfels, das im Magazin als weit mehr als ein

romantisches Märchenschloss vorgestellt wird – nämlich als lebendiger Ort mit Geschichte,

Charakter und überraschenden Einblicken.

Literaturinteressierte kommen in Wetzlar auf ihre Kosten: Hier begibt sich das Magazin auf

die Spuren von Johann Wolfgang von Goethe und seinem weltberühmten Briefroman Die

Leiden des jungen Werthers, dessen Ursprünge eng mit der Stadt verbunden sind.

Wie sehr das Lahntal durch harte Arbeit und technischen Wandel geprägt wurde, zeigt eine

eindrucksvolle Reportage aus dem Besucherbergwerk Grube Fortuna. Die Exkursion unter

Tage macht Geschichte erlebbar und verdeutlicht die industrielle Vergangenheit der Region.

Ein weiteres Beispiel für innovative Vermittlung von Geschichte bietet das neue

Stadtmuseum in Haiger. Hier wird Geschichte nicht einfach ausgestellt, sondern erlebbar

gemacht: Helle Räume, klare Linien und moderne Möbel treffen auf ein Ausstellungskonzept,

das Besucherinnen und Besucher nicht belehrt, sondern mitnimmt. Interaktive Stationen

sorgen dafür, dass Inhalte greifbar bleiben und ein lebendiger Zugang zur Vergangenheit

entsteht.

Neben kulturellen und historischen Themen bietet das Magazin auch zahlreiche praktische

Anregungen: neue Rad- und Wanderrouten, besondere Einkehrtipps sowie die Vorstellung

nachhaltiger Betriebe, die mit innovativen Konzepten überzeugen.

Ein zentrales Anliegen der aktuellen Ausgabe ist der verantwortungsbewusste Tourismus im

Lahntal. Das Magazin zeigt, wie ein achtsamer Umgang mit Natur, Ressourcen und

regionalen Strukturen ganz selbstverständlich gelingen kann – ohne Verzicht, sondern im

Einklang mit Genuss und Erlebnis.

Für eine noch tiefere Auseinandersetzung mit den vorgestellten Themen bietet das Magazin

einen besonderen Mehrwert: Über integrierte QR-Codes gelangen Leserinnen und Leser direkt

zu weiterführenden Informationen, digitalen Angeboten, Tourentipps und aktuellen

Hinweisen – schnell, unkompliziert und jederzeit abrufbar.

Nachhaltigkeit wird dabei nicht nur thematisch behandelt, sondern auch in der Produktion

des Magazins konsequent umgesetzt. Die bei der Herstellung der Ausgabe entstehenden

Emissionen werden über einen finanziellen Klimabeitrag kompensiert.

Das für den Druck verwendete Papier stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung, und auch die beauftragte

Druckerei erfüllt höchste Umweltstandards.

Mit der neuen Ausgabe von LahntalLiebe wird einmal mehr deutlich: Das Lahntal ist eine

Region voller Geschichten, Perspektiven und Möglichkeiten – für Gäste ebenso wie für

Einheimische.

Es ist ab sofort online sowie an ausgewählten Auslagestellen und beim LTV kostenfrei

erhältlich.

Der Lahntal Tourismus Verband e. V. (LTV) ist die Destinationsmanagementorganisation

(DMO) sowie der touristische Dachverband der Urlaubs- und Freizeitregion das Lahntal.

Mitglieder des LTV sind sechs Landkreise, zehn Städte/Gemeinden sowie sieben

Teilregionen bzw. deren Tourismus-Organisationen im Lahntal. Gemeinsam setzen sich der

LTV und seine Mitglieder für einen nachhaltigen Tourismus im Lahntal ein, steigern die

Bekanntheit und Beliebtheit des Lahntals als attraktive Freizeit- und Urlaubsregion und führen

und entwickeln gemeinsam die Tourismusmarke das Lahntal weiter. Die touristische

Destination erstreckt sich über die drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-

Westfalen und umfasst vorwiegend das Tal der Lahn sowie seine Seitentäler. Das Lahntal hat

sich einem verantwortungsvollen und nachhaltig ausgerichteten Tourismus verschrieben und

leistet damit bewusst auch einen Beitrag zur Verbesserung der Aufenthalts- und

Lebensqualität für Gäste und Einheimische in der Region.

www.daslahntal.de

Foto: Lahntal Tourismus Verband e.V







