Herzschlag der Pflege: Diakonie Klinikum ehrt 105 Jahre geballte Erfahrung

(wS/dia) Siegen 31.03.2026 | Diakonie Klinikum ehrt langjährige Mitarbeiterinnen – 105 Jahre Erfahrung: Worte des Dankes und Geschenke für die Pflegefachkräfte

Solche Jubiläen feiert man nicht jeden Tag: Jeweils 40 Jahre sind Silke Neuser und Gabi Mengel als

Pflegefachkräfte dem Diakonie Klinikum in Siegen treu geblieben. Seit 25 Jahren verrichtet Stefanie Abele ihren

Dienst im Haus. Ihnen zu Ehren gab es nun eine Feierstunde, bei der Mitglieder der Pflegedirektion sie mit

Worten des Dankes und mit Geschenken bedachten.

„Einmal Chirurgie, immer Chirurgie“. Das ist das Motto von Silke Neuser, die ihre Dienstzeit im Jahr 1986 im

„Stilling“ begann. Hier fand sie nicht nur die Erfüllung im Beruf: „Bei der Arbeit lernte ich auch meinen

Ehemann kennen“, so die Jubilarin, die heute noch fester Teil des Teams der Station 3B ist. Vor vier

Jahrzehnten begann auch die Diakonie-Zeit von Gabi Mengel, damals in der Klinik für Gynäkologie sowie auf der

„Inneren“ im Krankenhaus Kredenbach. Nach 32 Jahren erfolgte der Umzug ins „Stilling“. Hier arbeitet Gabi

Mengel bis heute auf der 7G, also der Geriatrie.

Ebenfalls ein „Kredenbacher Kind“ ist Stefanie Abele. Hier arbeitete sie auf der „Inneren“. Nach der Schließung

des Hauses ging es auch für sie an die Wichernstraße nach Siegen. Seit drei Jahren ist Stefanie Abele Leiterin

der Palliativstation.

„Ihr Wissen ist eine unglaubliche Stütze für unser Unternehmen. Diesen Erfahrungsschatz kann man sich nicht

durch Fortbildungen aneignen“, brachte es Pflegedienstleiter Frank Grümbel auf den Punkt. Gemeinsam mit

seinem Leitungskollegen Wadim Linde und dem Pflegedirektor Jörg Engel überreichte er Blumen und ein

Jahreslos der „Aktion Mensch“ an die Jubilare – verbunden mit der Hoffnung, dass Trio noch einige Jahre in den

„Stilling“-Reihen verweilt: „Von Ihrem Wissen können wir alle nur profitieren.“

Seit 40 Jahren sind Gabi Mengel (vorne links) und Silke Neuser (vorne rechts) Teil des Diakonie Klinikums.

Stefanie Abele ist seit 25 Jahren dabei. Zu diesen Dienstjubiläen gratulierten Pflegedirektor Jörg Engel (2. von

rechts) sowie die Pflegedienstleiter Frank Grümbel (links) und Wadim Linde. Foto: Diakonie