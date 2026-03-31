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„We sing 4 Kids“: Ein klangvoller Abend für den guten Zweck in Freudenberg

31. März 202642
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(wS/red) Freudenberg 31.03.2026 | Ein musikalischer Abend, der im Herzen bleibt: Unter dem Motto „We sing 4 Kids“ verwandelte sich das Sängerheim am Silberstern am vergangenen Samstag, den 28. März 2026, in eine Bühne der Solidarität. Regionale Chöre sowie Sängerinnen und Sänger gestalteten ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe, das nicht nur durch musikalische Vielfalt, sondern auch durch ein beachtliches Spendenergebnis beeindruckte.

Vielfältige Stimmen für schwerkranke Kinder

Das Programm des Abends bot den Besuchern eine abwechslungsreiche Mischung aus Live-Musik und herzlicher Atmosphäre. Gestaltet wurde das Konzert von den Künstlern JuLi, Nicole Henke, Salvatore und Marie sowie den Formationen HardChor, die Tippings und den SingKids. Gemeinsam setzten sie ein starkes Zeichen für den guten Zweck.

Großzügige Spende an die Kinderkrebshilfe

Der Einsatz der Beteiligten zahlte sich aus: Veranstalter und Moderator Jonas Rücker verkündete stolz das Ergebnis des Abends. „Ich bin froh, dass wir 1.000 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe spenden können“, so Rücker. Ermöglicht wurde diese Summe unter anderem durch die Erlöse der Abendkasse sowie durch die Liedertafel Freudenberg, die den Betrag großzügig aufstockte.

Herzliche Gastfreundschaft

Neben der musikalischen Gestaltung zeichnete sich die Liedertafel Freudenberg auch für die Bewirtung der Gäste verantwortlich, wofür ihr besonderer Dank ausgesprochen wurde. Nach einem stimmungsvollen Programm fand der Abend mit dem gemeinsam dargebotenen Lied „Freiheit“ einen emotionalen Abschluss.

Was als Vorankündigung für ein besonderes regionales Event begann, endete somit als voller Erfolg für den Kampf gegen den Krebs bei Kindern und als Beweis für den starken Zusammenhalt in der Freudenberger Musiklandschaft.

Foto: Jonas Rücker

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