Sportlerehrung 2026: 130 Siegener Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet

(wS/si) Siegen 24.03.2026 | Großer Applaus für große Leistungen: In der Weißtalhalle in Kaan-Marienborn fand am Donnerstag, 19. März 2026, die diesjährige Siegener Sportlerehrung statt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und der Sportgemeinschaft waren der Einladung von Bürgermeister Tristan Vitt gefolgt, um die Erfolge Siegener Sportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Bereichen zu würdigen.



„Die Vielfalt der Sportarten, die wir heute ehren, ist beeindruckend“, sagte Bürgermeister Tristan Vitt. Denn: Ausgezeichnet wurden rund 130 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 21 Disziplinen – von Leichtathletik über Kampf-, Schwimm- oder Schießsport bis hin zum Bodybuilding. Auch Nachwuchstalente durften sich gemeinsam mit erfahrenen Athletinnen und Athleten ins Gästebuch der Stadt Siegen eintragen.

Ein besonderer Dank galt auch den Trainerinnen und Trainern, den Betreuenden, den Familien und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die all diese Erfolge möglich gemacht haben. „Sport in Siegen lebt von diesem starken Ehrenamt“, betonte Vitt.

Klar sei aber auch, so Vitt weiter: Wer Leistung erwarte, müsse gute Rahmenbedingungen schaffen. Genau das tue die Stadt Siegen – beispielweise durch die kürzlich begonnene Modernisierung des Hofbachstadions, durch die Sanierung des Hallenbades in Eiserfeld oder den geplanten Neubau des Weidenauer Bades. „Das Geld, das wir in Sportanlagen investieren, fließt nicht nur in Gebäude und Infrastruktur. Es fließt in Lebensqualität, Gesundheit und Gemeinschaft.“



Moderiert wurde die Veranstaltung von Timo Latsch, stellvertretender Leiter der Sportredaktion bei RTL und ehemaliger Radio-Siegen-Moderator, der unter anderem Siegens neuen Sportdezernenten Adrian Viteritti interviewte. Für den musikalischen Rahmen sorgten Max Uloth, städtischer Mitarbeiter im Bereich Bäderbetrieb, und Eddy Kolb mit einer Performance aus Gesang und Keyboard. Ein besonderes Highlight war der Gastauftritt von Ole Bischof, der als Olympiasieger im Judo aus dem Jahr 2008 einen motivierenden Vortrag über Erfolg hielt. Sponsor der Veranstaltung war westenergie.

Einblicke in Form einer Fotogalerie sowie eine Übersicht aller geehrten Sportlerinnen und Sportler sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/sportlerehrung erhältlich.

Bürgermeister Tristan Vitt und Sportdezernent Adrian Viteritti gratulierten rund 130 Sportlerinnen und Sportler zu ihren Erfolgen Foto: Stadt Siegen