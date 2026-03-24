REIE WÄHLER NRW wählen neuen Landesvorsitzenden

(wS/fw) Siegen 24.03.2026 | Benjamin Grimm aus Siegen übernimmt den Vorsitz – neues Team will anpacken, wachsen und Nordrhein-Westfalen politisch stärker prägen

Auf ihrem Landesparteitag am 21. März haben die FREIEN WÄHLER Nordrhein-Westfalen einen neuen Landesvorstand gewählt. Zum neuen Landesvorsitzenden wurde der 44-jährige Benjamin Grimm aus Siegen gewählt.

Grimm ist Hauptfeldwebel bei der Luftwaffe. Neben seinem politischen Engagement ist er auch ehrenamtlich aktiv und unterstützt unter anderem die Reservistenarbeit bei der Bundeswehr. Privat ist er verheiratet und Vater von drei Töchtern. Damit steht an der Spitze der Landesvereinigung künftig ein Vorsitzender, der politische Verantwortung, berufliche Führungserfahrung und ehrenamtliches Engagement miteinander verbindet.



Benjamin Grimm machte nach seiner Wahl deutlich, dass der neue Vorstand keine Zeit verlieren will: „Wir wollen die FREIEN WÄHLER in Nordrhein-Westfalen organisatorisch, personell und politisch deutlich nach vorn bringen. Unser Anspruch ist es, aus vorhandenen Strukturen mehr Schlagkraft, mehr Verbindlichkeit und mehr Sichtbarkeit zu machen.“

Mit Blick auf die kommenden Wahlen sagte Grimm weiter: „Die nächsten Monate sind keine Phase des Verwaltens, sondern des Aufbaus. Wir wollen uns für die Landtagswahlen am 25. April 2027 so breit und stark aufstellen wie möglich. Nordrhein-Westfalen braucht eine bürgerliche Kraft mit klarem Kompass, frischer Energie und dem Mut, Dinge auch gegen Widerstände anzupacken.“



Dem geschäftsführenden Landesvorstand gehören zudem die stellvertretenden Landesvorsitzenden Maximilian Eitner (Mülheim an der Ruhr), Karen Buchholz (Wetter) und Hubert Weilinghoff (Velen), Schriftführer Ralf Kläsener (Ahlen) sowie Schatzmeister Dr. Hans Joachim Grumbach (Düsseldorf) an. Grumbach wurde in seinem Amt bestätigt. Maximilian Eitner erklärte: „Wir wollen als Landesvereinigung jünger, direkter und ansprechbarer werden. Politik darf nicht schwerfällig wirken – sie muss klar, nahbar und entschlossen sein.“ Zudem betonte er: „Jetzt geht es darum, Prozesse zu straffen, Verantwortung klar zu verteilen und aus Engagement echte politische Wirkung zu machen.“

Karen Buchholz sagte: „Wir wollen die kommunale Verankerung der FREIEN WÄHLER weiter stärken. Gerade vor Ort entscheidet sich, ob Politik Vertrauen gewinnt oder verspielt.“ Buchholz ergänzte: „Unser Ziel ist eine Landesvereinigung, die bodenständig bleibt, aber gleichzeitig moderner, schneller und präsenter arbeitet.“



Hubert Weilinghoff erklärte: „Die Menschen erwarten keine parteipolitischen Rituale, sondern Lösungen. Genau daran wollen wir unsere Arbeit im neuen Vorstand ausrichten.“ Weiter sagte Weilinghoff: „Wir haben den Anspruch, gewachsene Erfahrung mit neuem Schwung zu verbinden. Das ist die Grundlage, um als FREIE WÄHLER in Nordrhein-Westfalen weiter zuzulegen.“

Dr. Hans Joachim Grumbach abschließend: „Ich freue mich sehr über das erneute Vertrauen der Mitgliederversammlung und darüber, meine Arbeit als Schatzmeister auch in einer weiteren Amtszeit fortsetzen zu dürfen. Gerade mit Blick auf die kommenden Jahre kommt es darauf an, unsere Landesvereinigung finanziell solide, verlässlich und zukunftsfest aufzustellen. Dazu will ich auch weiterhin mit ganzer Kraft meinen Beitrag leisten.“

Als Beisitzer wurden Olaf Paas, Christine Gahbler, Helmut Weintögl, Jörn Bartels, Bettina Bernhard, Rene Mohns und Tatjana Steinicke gewählt.

Der neue Landesvorstand will nun zügig die organisatorischen und inhaltlichen Weichen für die kommenden Jahre stellen. Im Mittelpunkt stehen die weitere Professionalisierung der Landesvereinigung, die Stärkung der kommunalen Basis sowie die Vorbereitung auf die anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen.

Landesvereinigung FREIE WÄHLER Nordrhein-Westfalen







