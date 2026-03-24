Bewaffneter Raub mit Messer: Täter überfällt Lebensmittelgeschäft in Siegen

(wS/ots) Siegen 24.03.2026 | Am Montagabend (23.03.2026) ist es zu einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in der Heidenbergstraße in Siegen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr das Geschäft. Bisherigen Ermittlungen zufolge bedrohte er dort unter Vorhalt eines Messers mehrere Angestellte und forderte diese auf, ihm Geld auszuhändigen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Crica 1,65 – 1,75 Meter groß

Schwarze Kleidung

Schwarze Sturmhaube und oder schwarze Mütze

Schwarze verspiegelte Sonnenbrille

Schwarze Tüte oder Beutel

Handschuhe

Kurz nach Beginn des Überfalls betrat ein Kunde das Geschäft. Einer der Angestellten handelte geistesgegenwärtig und forderte den Kunden auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Kunde könnte den kurze Zeit später fliehenden Täter bemerkt haben.

Der unbekannte Täter erbeutete Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zur genauen Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den oben genannten Kunden, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto







