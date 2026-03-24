News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Bewaffneter Raub mit Messer: Täter überfällt Lebensmittelgeschäft in Siegen

24. März 20261.3k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 24.03.2026 | Am Montagabend (23.03.2026) ist es zu einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in der Heidenbergstraße in Siegen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr das Geschäft. Bisherigen Ermittlungen zufolge bedrohte er dort unter Vorhalt eines Messers mehrere Angestellte und forderte diese auf, ihm Geld auszuhändigen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

  • Männlich
  • Crica 1,65 – 1,75 Meter groß
  • Schwarze Kleidung
  • Schwarze Sturmhaube und oder schwarze Mütze
  • Schwarze verspiegelte Sonnenbrille
  • Schwarze Tüte oder Beutel
  • Handschuhe

Kurz nach Beginn des Überfalls betrat ein Kunde das Geschäft. Einer der Angestellten handelte geistesgegenwärtig und forderte den Kunden auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Kunde könnte den kurze Zeit später fliehenden Täter bemerkt haben.

Der unbekannte Täter erbeutete Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zur genauen Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den oben genannten Kunden, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Nachtübung der Feuerwehr Olpe: Realistisches Szenario in Oberveischede

Anzeige







Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« FebruarApril »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten