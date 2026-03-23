Nachtübung der Feuerwehr Olpe: Realistisches Szenario in Oberveischede

(wS/red) Olpe 23.03.2026 | Am Montagabend, 23. März, führte die Feuerwehr Olpe ihre diesjährige Auftaktübung zur Sommersaison durch. Schauplatz der traditionellen „Nachtübung“ war in diesem Jahr Oberveischede, wo ein realistisches Einsatzszenario für die Einsatzkräfte vorbereitet wurde.

Angenommen wurde ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Dorfstraße nahe der Kirche: Ein Traktor war mit seiner Frontgabel frontal in einen Pkw gefahren, in dem zwei Personen eingeklemmt wurden. Ziel der Übung war es, die technische Rettung möglichst realitätsnah zu trainieren.

Wie Oliver Zeppenfeld, Pressesprecher der Feuerwehr Olpe, erläuterte, handelte es sich um eine taktische Übung zum Saisonauftakt. Die Einsatzkräfte mussten die eingeschlossenen Personen mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien, um sie anschließend dem Rettungsdienst zu übergeben.

Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die Übung verlief strukturiert und ruhig. „Die Kameraden haben das Szenario konzentriert und professionell abgearbeitet“, so Zeppenfeld.

Mit der erfolgreich durchgeführten Nachtübung sieht sich die Feuerwehr Olpe gut vorbereitet für die kommenden Einsätze der Sommersaison.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Ein ausführliches Video der Übung folgt am 24.03.2026