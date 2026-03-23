Dringender Hinweis: Neue Betrugsmasche mit gefälschter Bankpost im Umlauf

(wS/vob) Siegen 23.03.2026 | Aktuell warnt die Volksbank in Südwestfalen eG vor einer verstärkt auftretenden Betrugsmasche. Kundinnen und Kunden berichten vermehrt von täuschend echt wirkenden Briefen und E-Mails, die den Eindruck offizieller Bankkorrespondenz erwecken.

Als vermeintlicher Absender wird dabei eine „Volksbank Raiffeisenbank eG“ mit einer Berliner Adresse angegeben. In den Schreiben werden die Empfänger unter unterschiedlichen Vorwänden aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben oder einen QR-Code zu scannen. Häufig geht es dabei um eine angebliche „Aktualisierung der SecureGo plus-App“ oder eine notwendige „Überprüfung von Kundendaten“.

Die Volksbank in Südwestfalen eG stellt klar, dass es sich in diesen Fällen um Phishing-Versuche handelt. Ziel der Betrüger ist es, sensible Informationen wie Zugangsdaten, Passwörter oder persönliche Angaben zu erlangen.

Die Bank appelliert daher eindringlich an ihre Kundschaft, auf derartige Schreiben nicht zu reagieren. Insbesondere das Scannen von QR-Codes oder das Anklicken von Links aus unbekannten Quellen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Im Zweifel sollten sich Kundinnen und Kunden stets direkt an ihre Bank wenden und ausschließlich die ihnen bekannten Kontaktwege nutzen. Die Hauptstelle der Volksbank in Südwestfalen eG ist unter folgender Adresse erreichbar:

Berliner Straße 39

57072 Siegen

Telefon: +49 271 2300-258

Die Bank betont: Im Falle von Unsicherheiten gilt es, wachsam zu bleiben und keine sensiblen Daten leichtfertig preiszugeben.