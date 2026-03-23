Tragisches Unglück in Eiserfeld: Kind verstorben – KiTa bleibt vorerst geschlossen

(wS/drk) Siegen 23.03.2026 | Nach dem tragischen Ereignis in den Eiserfelder Siegauen ist das betroffene Kind wie berichtet verstorben. Die traurige Nachricht sorgt für große Bestürzung.

Auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Kreis Siegen-Wittgenstein zeigt man sich tief erschüttert. „Die Nachricht trifft uns alle sehr. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie und den Angehörigen“, erklärte der Vorstand des DRK-Kreisverbandes, Dr. Martin Horchler. Es sei kaum in Worte zu fassen, was die Familie derzeit durchmachen müsse.

Das DRK hat der Familie Unterstützung angeboten und begleitet derzeit auch die Kinder, Eltern sowie die Mitarbeitenden der betroffenen Kindertagesstätte intensiv. Dazu gehören unter anderem Angebote der Notfallseelsorge sowie fachliche Hilfe durch speziell geschulte Kräfte.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls, der sich bereits am 17. März ereignet hatte, dauern weiterhin an. Die zuständigen Behörden werden dabei vom DRK unterstützt.

Die KiTa in Eiserfeld bleibt mindestens für den Rest der Woche geschlossen. In dieser Zeit soll den Betroffenen Raum zur Verarbeitung des Geschehens gegeben werden.