Sterne schießen und Eier gewinnen: Der SV Littfeld 1867 e.V. bittet an die Gewehre

(wS/red) Kreuztal 28.03.2026 | Eier, Sterne und Lichtgewehr: Osterschießen beim Schützenverein Littfeld

Wenn der Frühling Einzug hält, bittet der Schützenverein Littfeld 1867 e.V. traditionell zu den Waffen – allerdings im sportlichen und geselligen Sinne. Am Ostersamstag, den 4. April 2026, lädt der Verein alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum traditionellen Osterschießen ein.

Ab 14:00 Uhr öffnen sich die Türen des Schützenhauses „In der Limbach“ (Schützenstraße 51) für ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Sportlicher Wettkampf um bunte Trophäen

Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Schießen mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Beim klassischen Eierschießen können die Teilnehmer ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und zahlreiche Ostereier als Gewinn mit nach Hause nehmen. Zusätzlich wird das beliebte KK-Sternschießen angeboten, das für zusätzliche Spannung am Schießstand sorgt.

Nachwuchs schnuppert Schützenluft

Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Kinder bis 14 Jahre haben die Möglichkeit, beim Lichtgewehrschießen erste Erfahrungen zu sammeln. Da dieses System völlig munitionsfrei arbeitet, dient es als idealer und sicherer Einstieg, um den Schießsport spielerisch kennenzulernen.

Kulinarisches Rahmenprogramm

Neben den sportlichen Wettbewerben kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Der Verein sorgt mit einer Auswahl an Kaffee, selbstgemachten Kuchen, Snacks und Kaltgetränken für das leibliche Wohl der Gäste. Der Schützenverein Littfeld freut sich auf viele Besucher, die den Karsamstag in gemeinschaftlicher Runde verbringen möchten.















