PKW landet nach medizinischem Notfall an Hauswand: 22-Jährige leicht verletzt

(wS/red) Freudenberg-Bühl 28.03.2026 | Zu einem glücklicherweise glimpflich verlaufenen Verkehrsunfall kam es am heutigen Samstagmittag im Freudenberger Ortsteil Bühl. Eine junge Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam erst an einer Hauswand zum Stillstand.

Gegen 12:40 Uhr befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes die Kreuztaler Straße aus Richtung Freudenberg kommend talabwärts. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfallort erlitt die junge Frau vermutlich einen internistischen Notfall. Infolgedessen verlor sie die Gewalt über ihr Fahrzeug.

Fahrt über die Wiese

Nachdem der Wagen zunächst die Leitplanke touchiert hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rollte eine angrenzende Wiese hinunter, streifte dort seitlich einen Baum und kam schließlich an einer Hauswand zum Stillstand.

Während das Gebäude nach ersten Einschätzungen unbeschädigt blieb, war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 20.000 Euro.

Rettungskräfte schnell vor Ort

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Kreuztaler Straße im betroffenen Bereich nur einspurig befahrbar, was jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen führte.

Fotos: Andreas Trojak