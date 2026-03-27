Unter Tage Geschichte erleben: Der Wodanstollen in Salchendorf öffnet am Sonntag für Besucher

(wS/mg) Neunkirchen-Salchendorf 27.03.2026 | Ein besonderes Stück Siegerländer Geschichte wird am Sonntag, den 29. März, wieder erlebbar: Der Wodanstollen in Salchendorf öffnet von 14 bis 16 Uhr seine Tore für die Öffentlichkeit. Besucherinnen und Besucher haben in dieser Zeit die Gelegenheit, das historische Bergwerk zu besichtigen und in die Welt des früheren Erzabbaus einzutauchen.

Der Wodanstollen, dessen Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, zählt zu den bedeutenden Relikten des regionalen Bergbaus. Heute wird er als Schaubergwerk betrieben und vermittelt anschaulich, unter welchen Bedingungen die Bergleute einst arbeiteten. Enge Gänge, feuchte Felswände und die besondere Atmosphäre unter Tage machen den Besuch zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

„Uns ist es wichtig, die Geschichte lebendig zu halten und für alle Generationen zugänglich zu machen“, erklärt ein Sprecher des Heimatvereins Salchendorf. „Der Wodanstollen ist ein Ort, an dem man Vergangenheit nicht nur sieht, sondern spürt.“

Neben seiner ursprünglichen Nutzung als Erzbergwerk diente der Stollen im Laufe der Zeit auch anderen Zwecken – unter anderem als Teil der Trinkwasserversorgung und als Schutzraum in Kriegszeiten. Heute steht vor allem die Vermittlung von Wissen und Heimatgeschichte im Mittelpunkt.

Die Veranstalter empfehlen festes Schuhwerk und warme Kleidung, da im Inneren ganzjährig niedrige Temperaturen herrschen. Der Besuch eignet sich für Familien, Geschichtsinteressierte und alle, die einen Blick hinter die Kulissen des Siegerländer Bergbaus werfen möchten.

Mit der Öffnung am Sonntag bietet sich eine seltene Gelegenheit, ein faszinierendes Denkmal regionaler Geschichte hautnah zu erleben.

Von: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Eintritt: Kinder/Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre: 6 Euro, ab 16 Jahre: 8 Euro.

Adresse: Arbachstraße 28A, 57290 Neunkirchen

Fotos: Torben Will