40-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 04.05.2026 | Am 03. Mai 2026 kann die Erzieherin Dagmar Sinner-Dreisbach auf eine 40-jährige Tätigkeit bei der Stadt Kreuztal zurückblicken.

Nach dem Anerkennungsjahr im Jahre 1986 im damaligen Kindergarten Ferndorf I (heute Ferndorfer Knirpse) schlossen sich einige Vertretungstätigkeiten an, bevor sie ab 31.08.1987 im Kindergarten Langenau zunächst als Zweitkraft und in Teilzeit zum Einsatz kam. Ab Januar 1989 war als Vollzeitkraft und Gruppenleitung sowie stellvertretende Kindergartenleitung tätig.

Frau Sinner-Dreisbach übernahm im September 1995 die kommissarische Leitung des Kindergartens Langenau und ist seit 01.11.2000 Leiterin dieser Einrichtung.

Anlässlich ihres Dienstjubiläums werden ihr seitens der Stadt Kreuztal Dank und Anerkennung für ihren tatkräftigen Einsatz ausgesprochen.

Rathaus Kreuztal