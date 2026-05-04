58-Jähriger fällt von Anhänger und wird schwer verletzt

(wS/ots) Hilchenbach – Müsen 04.05.2026 | Am Freitagabend (01.05.2026) ist ein 58-Jähriger nach Aufräumarbeiten von der Ladefläche eines fahrenden Anhängers gefallen und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 19:30 Uhr luden der 58-Jährige und der Fahrer eines VW-Bus Bierzeltgarnituren auf einen Anhänger, der an den VW angehängt war. Ersten Erkenntnissen zufolge entschied sich der 58-Jährige, auf der Ladefläche des Anhängers mitzufahren um die Bänke und Tische zu sichern. Nach wenigen Metern musste der Fahrer des VW-Bus bremsen, dabei fiel der 58-Jährige vom Anhänger.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de