Neueröffnung: „All Sulaimaniyya“ bringt irakische Spezialitäten ins Kauf-Center-Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 04.05.2026 | Kreuztal hat seit heute eine neue kulinarische Adresse: In der Marburger Straße 15, mitten im Kauf-Center, hat der Markt „All Sulaimaniyya“ (arabisch: ماركت السليمانية) seine Türen geöffnet. Der Name verweist auf die gleichnamige Stadt im Norden des Iraks – und genau dort liegen auch die Wurzeln des Sortiments, das die Inhaberin Zosan Aziz Muhammed mit nach Kreuztal gebracht haben. Wer den Laden betritt, taucht in eine Vielfalt an Produkten ein, wie sie in der Region bislang kaum zu finden war: von Reis und Gewürzen über orientalische Süßwaren bis hin zu eingelegtem Gemüse und Spezialitäten aus dem Konservenbereich.

Reis, Brot und Grundnahrungsmittel

Ein Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Reissorten. Im Regal stehen unter anderem „Ahmed Rice“ (Indian 1121 Basmati Sella, 900 g), der Premium-Basmati „Kobani“ im großen 4,5-kg-Sack sowie „Malika e Hind“, ein indischer Langkorn-Basmati in XXL-Größe. Wer traditionelles, dünnes Fladenbrot sucht, findet bei „All Sulaimaniyya“ das Brot der Marke „Bahar“ (Baharkhz Raqiq) – eine Spezialität, die in der irakischen Küche zu fast jeder Mahlzeit gehört.

Fertiggerichte, Konserven und Klassiker der orientalischen Küche

Wer die orientalische Küche kennt, weiß, dass viele Gerichte aufwendig sind. Genau hier setzt das Konservensortiment an. „Gilani Kabuli Palaw“ bringt das traditionelle Reisgericht fertig in der 350-g-Dose. Die Marke „Kamchin“ ist gleich mit mehreren Klassikern vertreten: Sabzi Ghormeh (Kräutereintopf), Aush Reshteh (Nudelsuppe) und Khorak-e-Loobia Chiti (Wachtelbohneneintopf) – jeweils in 480-g-Dosen. Ergänzt wird das Angebot durch Kamchin Halim, eine traditionelle Weizensuppe in Dosen, sowie „Zahr Al-Bustan“, gefüllte Weinblätter in der 400-g-Dose.

Hülsenfrüchte und eingelegtes Gemüse

Auch beim Thema Bohnen, Erbsen und eingelegtes Gemüse wartet der Markt mit einer Auswahl auf, die im normalen Supermarkt selten zu finden ist: „Durra“ Broad Fava Beans (Bajela/Ackerbohnen, 400 g), gekochte dicke Bohnen und gelbe Erbsen der Marke „Nextfood“, weiße Bohnen (Fasolia) von „Eastern Garden“, Baby-Okraschoten in Salzlake der türkischen Marke „Sera“ (Çiçek Bamya) sowie eingelegter Gemüse-Mix der Marke „Naz“ im Glas.

Molkerei- und Frühstücksprodukte

Für das orientalische Frühstück sind Joghurt, Sahne und Käse essenziell. „All Sulaimaniyya“ führt unter anderem Schafjoghurt (Får Yoghurt) im 1000-g-Eimer und Büffelsahne (Buffel Kaymak) der Marke „Scandinavian Dairy“. Hinzu kommen Streichkäse-Spezialitäten und Sahnecreme von „Puck“, die traditionelle „Al-Hamwi Labneh“-Creme sowie Nestlé NIDO Instant-Vollmilchpulver.

Saucen, Würzzutaten und Gewürze

Wer einmal authentische irakische Küche zubereitet hat, weiß: Ohne Granatapfelsirup (Dibs Rumman) geht es kaum. Im Markt finden sich verschiedene Marken in Flaschen und Kanistern. Eine Besonderheit ist die Amba Sauce der Marke „Alen“ – die typisch irakische Mango-Sauce, die zum Falafel-Sandwich gehört wie Senf zur Bratwurst. Daneben gibt es Burger-Saucen derselben Marke, Currypulver von „Al-Mukhtar“ und konzentrierte Tamarindenpaste im Glas. Lose und in großen Beuteln werden außerdem Trockengemüse, etwa getrocknete Okraschoten (Bamya), angeboten.

Süßwaren, Baklava und Gebäck

Das Herzstück vieler orientalischer Geschäfte sind die Süßigkeiten – und auch hier macht „All Sulaimaniyya“ keine Kompromisse. Frisch präsentierte Tabletts mit Baklava in verschiedenen Formen (gerollt, rund) und mit gehackten Nüssen verfeinert stehen im Mittelpunkt. Hinzu kommen Lokum (Türkischer Honig) mit Pistazien und Keks-Spezialitäten mit Kokosraspeln der Marke „Mayli Sweet“, schokoladengefüllte Waffeln von „Parola“ sowie ein umfangreiches Riegel- und Waffelsortiment von „Mr. Bite“ in Geschmacksrichtungen wie Pistazie, Kokos und Mandel. Wer es traditionell mag, greift zu den gepressten Datteln der Marke „Aredh Alteba“.

Tee, Nüsse und lose Ware

Tee gehört zur orientalischen Gastfreundschaft wie Kaffee zur deutschen Kaffeetafel. Im Sortiment sind verschiedene Varianten von „Mahmood Tea“ – unter anderem mit Kardamom – sowie „Al-Ghazaleen“ Pure Ceylon Tea (Akbar Quality) in der bekannten schwarz-gelben 400-g-Packung. Ergänzt wird das Angebot durch lose geröstete Pistazien, Cashewkerne und Mandeln, ungeschälte Sonnenblumenkerne in großen Säcken sowie die bereits erwähnten getrockneten Okraschoten.

Öffnungszeiten und Standort

Geöffnet hat „All Sulaimaniyya“ täglich außer sonntags von 9 bis 18 Uhr. Der Standort im Kauf-Center an der Marburger Straße 15 in 57223 Kreuztal ist für Kundinnen und Kunden aus dem gesamten Siegerland gut erreichbar – wer dort ohnehin einkauft, kann den neuen Markt gleich in den Einkaufsbummel einbauen.

Ein Stück Irak im Siegerland

Wer bisher in der Region nach echtem Basmati-Reis aus dem 4,5-kg-Sack, frischer Baklava, Granatapfelsirup oder den passenden Gewürzen für die heimische Küche gesucht hat, musste meist in größere Städte ausweichen. Das ändert sich nun. „All Sulaimaniyya“ bringt ein Stück Vielfalt aus dem Norden des Iraks direkt ins Kauf-Center.

Auf einen Blick:

Sortiment: irakische und orientalische Spezialitäten – Reis, Brot, Konserven, Hülsenfrüchte, Molkereiprodukte, Saucen, Gewürze, Süßwaren, Baklava, Tee, Nüsse und lose Ware

Geschäft: All Sulaimaniyya (ماركت السليمانية)

Adresse: Marburger Straße 15, 57223 Kreuztal (Kauf-Center)

Eröffnung: ab 4. Mai

Öffnungszeiten: täglich außer sonntags, 9 bis 18 Uhr