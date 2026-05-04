VSV Wenden lädt zum Pfingstturnier 2026: Hobbyfußball, große Tombola und ein E-Bike als Hauptgewinn

(wS/red) Wenden 04.05.2026 | Pfingsten steht in Wenden ganz im Zeichen des Sports: Am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, lädt der VSV Wenden 1930 e.V. in Kooperation mit der Autogalerie Köhler zum traditionellen Pfingstturnier auf die Sportanlage „auf’m Nocken“ ein. Gespielt wird ab 11:00 Uhr, eingeladen sind Hobbyclubs, Betriebsmannschaften und örtliche Vereine. Wer den Tag nicht selbst auf dem Platz, sondern lieber an der Seitenlinie verbringen möchte, ist als Zuschauer ausdrücklich willkommen.

Fußball für jedermann – mit klaren Regeln und niedriger Einstiegshürde

Das Turnier richtet sich bewusst an Hobbyteams. Jede Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart, die Zahl der Ersatzspieler ist unbegrenzt. Damit auch spontan zusammengestellte Teams keine Personalsorgen bekommen, kann nach Belieben gewechselt werden. Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren – ansonsten zählen vor allem Spielfreude, Teamgeist und Fairplay.

Im Mittelpunkt stehen spannende Begegnungen, in denen es weniger um die ganz große Taktik als um den Spaß am Spiel geht. Wer schon einmal beim Pfingstturnier dabei war, weiß: Auf’m Nocken trifft sich an Pfingsten ein Querschnitt der Wendener Sportszene – vom Stammverein über die Kollegen aus dem Betrieb bis zur Hobbytruppe vom Stammtisch.

Anmeldung bis zum 17. Mai – schnell und unkompliziert

Wer mit seiner Mannschaft an den Start gehen möchte, sollte sich zügig anmelden: Die Anmeldefrist endet am 17. Mai 2026. Es genügt eine kurze E-Mail an info@vsv-wenden.de oder eine Nachricht an die Mobilnummer 0155 69439008. Bei weiteren Fragen rund um den Turnierablauf steht Sebastian Scherer aus dem Marketing-Ressort des VSV Wenden auch telefonisch unter 0170 5421030 zur Verfügung.

Alle weiteren Details, Updates und das Anmeldeformular finden sich gebündelt unter www.vsv-wenden.de/pfingstturnier2026.

30-Liter-Fass für die Siegermannschaft

Für die beste Mannschaft des Tages wartet ein durchaus motivierender Pokal: Die Krombacher Brauerei sponsert ein 30-Liter-Fass für die Siegerelf. Wer also das Turnier gewinnt, hat den Abend in geselliger Runde quasi schon gesichert.

Für das leibliche Wohl ist über den ganzen Tag hinweg gesorgt – Essen und Getränke stehen durchgehend bereit. Damit ist der Turniertag ausdrücklich auch als Zwischenstopp für Wanderer, Radfahrer und alle Pfingstausflügler geeignet, die rund um Wenden unterwegs sind.

Das eigentliche Highlight: Die große Tombola

Parallel zum Turnier läuft schon seit dem 1. Mai 2026 der Aktionszeitraum der großen Pfingst-Tombola, die ihren krönenden Abschluss in der öffentlichen Ziehung am 24. Mai im Rahmen des Pfingstturniers findet. Die Liste der Gewinne kann sich sehen lassen – und sie ist gespickt mit Beiträgen regionaler Unternehmen, die das Vereinsleben in Wenden unterstützen.

Das wartet auf die Teilnehmenden:

Hauptpreis: Ein hochwertiges E-Bike Bulls EVO 1 im Wert von 3.199 € , gestiftet von Fahrrad Feldmann

Ein hochwertiges , gestiftet von 200 € in bar , gestiftet von der JAB biopharma GmbH

, gestiftet von der 200 € in bar , gestiftet vom Schuh- und Sporthaus Häner

, gestiftet vom Stehtisch im Wert von 150 € , gestiftet von der Häner Zimmerei + Hausbau

, gestiftet von der 100 € in bar , gestiftet von der Marien Apotheke Wenden

, gestiftet von der Gutschein über ein Probefahrtwochenende mit einem Auto nach Wahl , gestiftet von der Autogalerie Köhler

, gestiftet von der Würth Baustellenradio im Wert von 150 € , gestiftet von Buchen Landtechnik

, gestiftet von … und viele weitere attraktive Preise

Lose vor Ort, bei Partnern – oder ganz bequem online per PayPal

Lose sind sowohl direkt am Turniertag erhältlich als auch schon im Vorfeld: bei Vorstandsmitgliedern und Spielern des VSV Wenden sowie bei Partnern wie der Allianz Hauptvertretung Kemal Topal und dem Schuh- und Sporthaus Häner in Wenden.

Ganz neu: Wer den Weg zum Verein oder zu einem der Partner nicht antreten kann oder möchte, kann sich seine Lose direkt online per PayPal sichern. Möglich macht das ein QR-Code auf dem Tombola-Plakat, der direkt zum Bestellprozess führt – schneller und unkomplizierter geht es kaum.

Ein Tag, viele Gewinner

Beim Pfingstturnier 2026 zeigt der VSV Wenden einmal mehr, wie regional verwurzelt der Verein ist: Vom Hauptsponsor Autogalerie Köhler über die zahlreichen Tombola-Stifter aus Handel, Handwerk, Gesundheit und Industrie bis hin zur Krombacher Brauerei ziehen die heimischen Unternehmen an einem Strang. Dass davon am Ende nicht nur die Mannschaften und Loskäufer profitieren, sondern auch der Vereinsbetrieb des VSV Wenden, ist der eigentliche Gewinn.

Pfingstsonntag also vormerken: 24. Mai 2026, ab 11:00 Uhr, Sportanlage „auf’m Nocken“ in Wenden. Ob mit Fußballschuhen, Losen in der Hand oder einfach nur mit Hunger auf eine Bratwurst – beim VSV ist an diesem Tag jeder willkommen.

Veranstalter: VSV Wenden 1930 e.V. Präsentiert von: Autogalerie Köhler Weitere Infos: www.vsv-wenden.de/pfingstturnier2026

Freuen sich auf das Pfingstturnier 2026 mit großer Tombola und einem E-Bike als Hauptgewinn (v.l.n.r.): Torsten Feldmann (Fahrrad Feldmann), Caterina Breuer (Ressort Marketing VSV Wenden), Marion Schönauer (Autogalerie Köhler) und Sebastian Scherer (Ressort Marketing VSV Wenden).