Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

(wS/ots) Siegen – Geisweid 08.05.2026 | In der Straße „Am Hüttengraben“ in Geisweid ist es am Donnerstag (07.05.2026) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Gegen 12 Uhr beobachtete ein Zeuge den Fahrer eines Renaults, der einen parkenden VW beim Vorbeifahren beschädigte. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte sich der Renault-Fahrer von der Unfallstelle. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Verursachers und gab es an den VW-Fahrer weiter und dieser wandte sich an die Polizei.

Den Fahrer des Renaults erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Der Zeuge wird gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.